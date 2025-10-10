Vereadores de Laranjeiras visitam Fábrica da Votorantim/CIMESA após reclamações de Poluição

Na última terça-feira, (7), os vereadores de Laranjeiras realizaram uma visita à fábrica de cimentos Votorantim/CIMESA, localizada no município, em resposta a reclamações da população sobre uma suposta poluição ambiental. A visita foi provocada pela presidência da casa legislativa, que buscou esclarecer os fatos diante das preocupações levantadas pelos moradores.

Durante a inspeção, o gerente de produção, Breno Martins, forneceu informações detalhadas sobre as operações da fábrica. Ele destacou que as licenças ambientais de funcionamento estão válidas até 2027, enfatizando o compromisso da empresa com a conformidade legal e a sustentabilidade.

Martins também explicou aos vereadores que a fábrica não está causando poluição, um ponto que gerou debate e interesse entre os edis presentes. Para reforçar essa afirmação, ele apresentou os seis equipamentos de medição atmosférica espalhados por áreas determinadas pela ADEMA (Administração Estadual do Meio Ambiente). Esses dispositivos, segundo o gerente, comprovam que os níveis de emissões estão dentro dos padrões estabelecidos e não representam risco de poluição para o município.

Mesmo após a visita, os vereadores afirmaram que continuarão a monitorar a situação e que os dados apresentados serão analisados com atenção. “Esta visita reforça a importância do diálogo entre a comunidade, o poder legislativo e as empresas, garantindo transparência e a execução dos serviços. O nosso papel é fiscalizar e representar o povo em todas as situações”, destacou o Presidente da Câmara, Edvaldo Xavier.

Tantas Comunicação/ASCOM CML.