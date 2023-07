Vereadores de Riachuelo votam em pauta que fortalece o bem-estar de agricultores

A Câmara Municipal de Riachuelo (CMP) encerrou hoje, 13, em uma sessão realizada na manhã desta quinta-feira, seu primeiro semestre de trabalho legislativo antes do recesso parlamentar. O presidente em exercício, Urbano Moreira (MDB), afirmou o compromisso e a responsabilidade com que os vereadores exerceram suas funções ao longo dos últimos meses.

Durante a sessão, os vereadores votaram e aprovaram três propostas importantes indicadas pelo vereador Givanildo Cavalcante (PT), que demonstram a preocupação com o desenvolvimento sustentável e a saúde dos agricultores do município. O Requerimento nº 27/2023 foi aprovado por unanimidade e solicita ao Poder Executivo, por meio das pastas responsáveis, a viabilização de estudos para a tomada de providências em relação à instrução e educação dos agricultores sobre o descarte adequado das embalagens dos produtos utilizados por eles.

O segundo Requerimento aprovado, de nº 28/2023, propõe que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agrário, em conjunto com a Secretaria de Saúde, tome medidas para instruir e conscientizar os agricultores sobre o uso responsável de produtos agrícolas que possam causar danos à saúde. Essa iniciativa visa promover a utilização segura desses produtos, minimizando os riscos para os agricultores.

O trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal ao longo deste primeiro semestre evidencia o comprometimento dos vereadores em buscar soluções para as demandas da população, sempre pautados pela responsabilidade e transparência. Com o encerramento da sessão desta manhã, os vereadores entram em recesso parlamentar, voltando às atividades em plenário no segundo semestre com o objetivo de dar continuidade ao trabalho em prol do desenvolvimento e bem-estar de todos os cidadãos riachuelenses.

Texto e foto: Ascom/CMR