Vereadores de Salgado aprovam projetos dedicados à cultura local

Na última quarta-feira, 29, durante a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salgado, os vereadores discutiram pautas relacionadas à cultura, lazer e infraestrutura.

O vereador José Aécio Santos (PT) teve a aprovação dos colegas parlamentares para a concessão do galpão da Linha Férrea, visando transformá-lo em um espaço cultural, e para a concessão da Igreja Velha, também pertencente à rede férrea, para convertê-la em um conservatório dedicado a oficinas de música, dança e artes em geral. Ambos os projetos reavivam e valorizam a cultura do povo salgadense, além de estimular o desenvolvimento cultural de crianças, jovens e adultos.

O vereador Raimundo Francisco (Solidariedade) obteve votos favoráveis para a construção de uma quadra de futevôlei nas proximidades do campo de futebol do Poeirão, localizado no bairro da Estação.

O vereador José Ribeiro Neto (PSDB) propôs a construção de uma praça no assentamento Tupamcy, no povoado Grotão, e a ampliação do projeto de abastecimento de água na região.

A vice-presidente da Casa, vereadora Mafilza Silva Gomes (PT), solicitou a elevação do nível e a instalação de bueiros na estrada que dá acesso ao povoado Moendas e demais localidades próximas à entrada do povoado Cipó Branco, bem como a pavimentação com pedras graníticas da Rua João Maroto, no povoado Água Fria.

Para ficar por dentro das sessões, projetos e debates da Câmara Municipal de Salgado, inscreva-se no canal oficial no YouTube: www.youtube.com/@tvcamaramunicipaldesalgado. Atualizações regulares também são compartilhadas através do Instagram oficial: www.instagram.com/camara.salgado.

Da Assessoria CMS

TDantas Comunicação