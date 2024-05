Vereadores de Salgado pedem revitalização de estrada no povoado Água Fria

Nesta segunda-feira, 20 de maio, aconteceu a 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salgado. Durante a reunião, os parlamentares apresentaram indicações e moções de interesse da comunidade local.

Entre os pedidos, a fim de facilitar o acesso e garantir a segurança dos moradores, a vice-presidente da Câmara, vereadora Mafilza Silva Gomes (PT), empenhou-se na solicitação da revitalização da estrada nas proximidades do cemitério até as proximidades da Fazenda de Gino, no povoado Água Fria.

Mafilza também propôs a elevação do nível da caixa d’água na comunidade Cacho da Banana e na comunidade Palmeira, especificamente na rua João Dantas de Mendonça.

O vereador José Raimundo da Silva (Republicanos) pediu o recolhimento dos cavalos em situação de abandono nas vias públicas para a utilização na Equoterapia, uma terapia assistida por cavalos que pode beneficiar muitas pessoas no Município. A medida visa tanto a segurança pública quanto o bem-estar dos animais.

O vereador José Ribeiro Neto (PSDB) solicitou a cópia da licitação dos transportes escolares no município para garantir a transparência e a correta utilização dos recursos públicos destinados ao transporte dos estudantes.

O presidente da Casa, vereador Amaral de Abóboras (Republicanos) solicitou uma moção de congratulação em homenagem ao árbitro de futebol Manoel de Araújo, popularmente conhecido como Dida. Esta homenagem reconhece a contribuição de Dida ao esporte local e seu trabalho como árbitro de futebol.

Para se manter atualizado sobre as sessões, projetos e debates da Câmara Municipal de Salgado, inscreva-se no canal oficial no YouTube, www.youtube.com/@tvcamaramunicipaldesalgado e com atualizações compartilhadas regularmente através do Instagram oficial em www.instagram.com/camara.salgado/.

Da Assessoria CMS

TDantas Comunicação