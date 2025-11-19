Vereadores de São Cristóvão acompanham inauguração da quadra da EMEF Lourival Batista

Vereadores da Câmara Municipal de São Cristóvão estiveram presentes, nesta terça-feira (18), na solenidade de inauguração da reforma e ampliação da quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lourival Batista, localizada no bairro Romualdo Prado.

A obra, que recebeu um investimento de R$1,4 milhão, inteiramente custeado com recursos próprios do Poder Executivo, é mais um marco no compromisso do município com a qualidade da educação e com a valorização do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Com a nova estrutura, os estudantes passam a contar com um espaço moderno, acessível e adequado para a prática de atividades físicas, projetos esportivos e eventos escolares. A renovação da quadra beneficia diretamente a comunidade escolar e fortalece o ambiente de aprendizagem.

O presidente da Câmara Municipal, Thiago Corrêa (UNIÃO), destacou o impacto social da obra para a população. “A entrega dessa quadra vai além da estrutura física; ela simboliza um compromisso com o futuro de nossos jovens. Espaços como esse promovem saúde, fortalecem vínculos e abrem portas para novas oportunidades. É gratificante ver um investimento que beneficia diretamente quem mais precisa”, afirmou.

O vereador Marcus Lázaro (PT) também esteve presente e parabenizou a iniciativa, ressaltando o alcance social do equipamento. “Quando criança tive a oportunidade de estudar nessa escola. Hoje, tenho a noção que essa quadra não é apenas um espaço escolar, ela se torna um ponto de encontro para a comunidade, um ambiente para incentivar o esporte, prevenir problemas sociais e promover a interação entre os moradores. É uma conquista que impacta positivamente a vida de crianças, jovens e suas famílias.”

Estiveram presentes na cerimônia os seguintes vereadores:

Marcão da Pastoral (Mobiliza), Rafael Sucatão (PV), Marcus Lázaro (PT), Luciano da Colônia (PT) e Robson da Cabrita (PODE).

A participação do Legislativo Municipal reforça o compromisso em acompanhar e apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento educacional e social em São Cristóvão.

Da assessoria – Foto: Dani Santos