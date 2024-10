Vereadores debatem sobre criação do Bolsa-atleta no município de Laranjeiras

Os vereadores de Laranjeiras iniciaram na sessão desta quinta-feira, 24, um debate sobre a criação do programa Bolsa-Atleta Municipal. A Sugestão dos edis é que os atletas de destaque no município recebam da Prefeitura um auxílio-financeiro para custear viagens e participações em eventos esportivos no estado e além fronteiras.

Em discurso, o vereador José Carlos JJ reafirmou que essa indicação já havia sido feita por ele em anos anteriores, mas, em conversa com a equipe de governo da Prefeitura, esta é uma proposta do prefeito Juca para a nova gestão que se inicia em janeiro de 2025. “Os nossos atletas merecem todo o apoio da Prefeitura. No município há muitos talentos em diversas modalidades esportivas, que precisam ser valorizados”, disse JJ.

A Vereadora Cida de Jânio parabenizou o vereador e frisou que a partir do próximo ano, o prefeito Juca vai transformar mais este sonho em realidade. “Vereador, esse projeto é maravilhoso e o Vossa Excelência está de parabéns. Sei que a Prefeitura já concede alguns benefícios eventuais aos atletas do município que se destacam, mas formalizar esse apoio é muito mais importante”, destacou Cida.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.