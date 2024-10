Vereadores destacam a pavimentação em Laranjeiras

Na sessão desta quinta-feira, 17, os representantes do legislativo municipal destacaram o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura em diversas localidades, para levar mais infraestrutura às comunidades e qualidade de vida à população, que sofria com a lama no inverno e a poeira no verão.

“A Prefeitura vem realizando obras importantes, como no bairro Bom Jesus, inclusive na invasão. Este é um sonho realizado da população, que outras gestões nunca fizeram. Hoje, praticamente todo o Bom Jesus está pavimentado. São ações que vão ficar na memória dos moradores para sempre, que eles nem acreditavam que os benefícios iriam chegar, já que esta é uma promessa antiga de outras gestões e só feita nesta”, disse o vereador Laércio.

O presidente da Câmara, Adriano Carvalho, ressaltou outras obras realizadas. “Outra localidade que está recebendo pavimentação é a Taboquinha; primeiro, a Prefeitura está pavimentando à paralelepípedo e depois vai pavimentar com asfalto, além de implantar toda a rede de drenagem e esgotamento sanitário. Com a vitória do prefeito Juca, que deu continuidade ao cronograma de visitas às obras já no dia seguinte ao pleito eleitoral, todo esse trabalho vai continuar e vem muito mais por aí”, frisou Adriano.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.