Vereadores tomam posse em Laranjeiras e Neguinho de Carmem o presidente da Câmara

Os novos vereadores de Laranjeiras tomaram posse na tarde desta quarta-feira, (1º) para exercerem seus mandatos de 2025 a 2028. Desta vez, os eleitores escolheram nas urnas uma significativa renovação na casa legislativa, com cinco novos parlamentares assumindo pela primeira vez o cargo de vereador, em um total de 11 cadeiras.

A cerimônia de posse foi seguida pela eleição da nova mesa-diretora, que ficou assim constituída:

Presidente: Edvaldo Xavier de Almeida Neto (Neguinho de Carmem – Republicanos)

Vice-presidente: Adriano Carvalho (Adriano de Pedra Branca – MDB)

1º Secretário: Whorton Leon Cruz de Lima (Dr. Leo – PT)

2º Secretário: Laércio Francisco de Lima (Laércio de Pedra Branca – Republicanos)

Em chapa única, os 10 vereadores que compõem a base aliada do prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) votaram a favor. Apenas a vereadora Mônica Sobral (PP), que representa a oposição, se absteve de votar. Em seu discurso de posse, o novo presidente da Câmara, Neguinho de Carmem, destacou o compromisso com a população laranjeirense e a importância da união política. “Estamos aqui para servir ao povo de Laranjeiras e trabalhar em conjunto com o grupo político liderado pelo prefeito Juca”, afirmou o vereador.

O presidente eleito também enfatizou a parceria sólida entre os poderes Executivo e Legislativo. “Só através da cooperação entre a Câmara e a Prefeitura poderemos impulsionar o desenvolvimento de nossa cidade”, declarou Neguinho de Carmem.

A renovação da Câmara Municipal, com quase metade de sua composição formada por novos vereadores, traz expectativas de novas ideias e abordagens para os desafios enfrentados pelo município. Ao mesmo tempo, a experiência dos parlamentares reeleitos promete equilibrar as discussões e decisões na casa.

Com a nova legislatura empossada e a mesa-diretora eleita, a população aguarda ansiosamente por ações que promovam o progresso e o bem-estar da comunidade. O compromisso firmado entre o Legislativo e o Executivo sinaliza um futuro promissor para o município, onde o grande beneficiado será, sem dúvida, o povo laranjeirense.

Conheça os 11 novos vereadores de Laranjeiras:

Adriano de Pedra Branca (MDB), Whorton Leon Cruz de Lima (Dr. Leo – PT), Edvaldo Xavier (Neguinho de Carmen – Republicanos), Valdenir Buiú (MDB), Laercio de Pedra Branca (Republicanos), Mônica Sobral (PP), Emerson da Farmácia (PL), José Carlos JJ (PSD), Juliano Soares (MDB), Rustinho do Lambe Sujo (PT) e Rogério de Eraldo (MDB).

TDantas Comunicação/ASCOM CML.