Véspera de São João no Arraiá do Povo será de muito forró neste domingo, na Orla de Atalaia em Aracaju

A véspera de São João, neste domingo, 23, será de muito forró no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. A programação musical no Palco Rogério começa às 19h, com o grupo Estakazero, seguido por Alcymar Monteiro, às 21h, Flor de Maracujá, às 23h, encerrando com Cintura Fina, à 01h.

Enquanto o Arraiá do Povo embala a noite com o forró contagiante, o Coreto da Eneva e o Barracão da Sergipe oferecem a diversidade cultural sergipana. No Coreto, o Trio Ceará do Acordeon iniciará às 17h30. Já no Barracão, a partir das 16h, a Filarmônica Lira Popular de Lagarto abrirá as festividades, seguida pelo espetáculo de dança Bate Chinela, às 17h. A programação continua com apresentações de Casaca de Couro, às 19h; Quadrilha Junina Balanço do Nordeste, às 20h30; Gleubert Santos, às 21h30; e Forró da Intimidade às 23h, encerrando com Xote Moleque à meia-noite.

Confira a programação deste domingo, 23:

Arraiá do Povo

19h – Estakazero

21h – Alcymar Monteiro

23h – Flor de Maracujá

01h – Cintura Fina

Coreto da Eneva

17h30 – Trio Ceará do Acordeon

Barracão da Sergipe

16h – Filarmônica Lira Popular de Lagarto

17h – Espetáculo de dança Bate Chinela

19h – Casaca de Couro

20h30 – Quadrilha Balanço do Nordeste

21h30 – Gleubert Santos

23h – Forró da Intimidade

00h – Xote Moleque

ASN – Foto: Jhonny Canon