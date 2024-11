Vice-prefeita eleita se reúne com Érica Mitidieri e articula parcerias para Lagarto

A vice-prefeita eleita de Lagarto, Suely Menezes (MDB), marcou presença no lançamento do programa “Papai Tá Aqui!”, realizado nesta segunda-feira, 18, na sede da Secretaria da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em Aracaju. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Fundação Bernard Van Leer, Espaço Ára e Allma Hub, tem como objetivo incentivar a paternidade positiva e fortalecer o compromisso com a primeira infância em Sergipe.

Após prestigiar o evento, Suely Menezes se reuniu com a primeira-dama do estado, Erica Mitidieri, para discutir parcerias estratégicas voltadas à assistência social e ao desenvolvimento infanto-juvenil no município de Lagarto e com a secretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Danielle Garcia. Durante os encontros, foram abordadas ações conjuntas que possam ser implementadas a partir do próximo ano, com foco no fortalecimento das políticas públicas voltadas às famílias e mulheres lagartenses.

A futura gestão em Lagarto pretende priorizar iniciativas como as propostas pelo programa, que destacam a importância do cuidado e da presença ativa dos pais na criação e no desenvolvimento das crianças. Com a participação de Suely, a gestão reafirma o compromisso em estabelecer uma administração voltada para a inclusão, o bem-estar das famílias, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade, segurança e proteção das mulheres do município.

