Vice-prefeito Ricardo Marques participa de plantio de mudas de mangue

Aracaju deu um importante passo na preservação ambiental com o início da recuperação de áreas degradadas de manguezal na Zona Norte da cidade. Nesta terça-feira, 29 de julho, foram plantadas 100 mudas de mangue-vermelho em uma área próxima ao Conjunto Habitacional Carlos Pina de Assis, no bairro Lamarão.

As mudas foram produzidas pelo Horto Municipal da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), como parte de um projeto experimental que busca restaurar o ecossistema local e promover educação ambiental.

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, participou do ato simbólico e destacou o momento como um marco histórico para a cidade. “Estamos plantando uma nova história. Começamos a reviver o mangue da Zona Norte que foi destruído sem nenhum tipo de compensação. O desenvolvimento é importante, mas não pode destruir o meio ambiente. As mudas vão repovoar o mangue da nova Aracaju. Com a prefeita Emília Corrêa, estamos construindo uma cidade mais sustentável e consciente”, afirmou.

A prefeita Emília Corrêa, que tem priorizado ações voltadas à sustentabilidade, acompanha de perto os projetos ambientais implementados pela atual gestão. A iniciativa no Lamarão integra um conjunto de estratégias voltadas à restauração ecológica e à valorização dos recursos naturais da capital sergipana.

O projeto é conduzido por servidores capacitados do próprio Horto Municipal, localizado no Parque da Sementeira, o que representa um avanço técnico e institucional. É a primeira vez que o município realiza todas as etapas — desde o cultivo até o plantio — com equipe própria.

Ricardo Marques relembrou ainda que, enquanto vereador, acompanhou de perto a construção da Perimetral Oeste e denunciou a degradação do mangue naquela região. “Participei de reuniões no Ministério Público e cobrei compensações ambientais que, infelizmente, não aconteceram como deveriam. Hoje, como vice-prefeito, tenho a oportunidade de contribuir diretamente com a recuperação desse ecossistema tão valioso. É um recomeço. E é só o início”, pontuou.

Por Assessoria de Imprensa