Vice-procuradora-chefa do MPT-SE realiza visita institucional à Capitania dos Portos de Sergipe

A vice-procuradora-chefa do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Clarisse Farias Malta, realizou uma visita institucional à Capitania dos Portos de Sergipe na manhã desta quinta-feira (06). A procuradora, que é coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário (Conatpa), foi recebida pelo Capitão dos Portos, Luiz Felipe Lima Santos, ocasião em que falaram sobre as atribuições de cada instituição e a cooperação entre elas.

Durante o encontro, o Capitão Luiz Felipe Lima Santos presenteou a procuradora com uma moeda da Marinha do Brasil, em um gesto de parceria e confiança. Ele destacou a importância da atuação conjunta em benefício da sociedade. “É muito importante, em nome da Marinha do Brasil, receber a procuradora do Trabalho. Realizamos operações, sempre promovendo a segurança do tráfego aquaviário, a prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana no mar. Então, junto a outras instituições podemos entregar um serviço maior para a sociedade, de forma proveitosa e de acordo com a competência de cada instituição. Não há sentimento melhor do que o de trabalharmos de forma colaborativa e coordenada”, declarou o Capitão.

A visita foi encerrada com a entrega do convite para a solenidade de recondução à chefia do MPT-SE, que será realizada no dia 24 de novembro, na sede da instituição. A procuradora destacou a cordialidade na recepção e a importância do diálogo para fortalecer a parceria entre o MPT-SE e a Capitania dos Portos. “Tenho muito apreço pela parceria com a Capitania dos Portos e pelo diálogo sempre aberto e construtivo com a Marinha do Brasil. Essa cooperação tem um papel importante na busca pela garantia de direitos e pela segurança dos trabalhadores portuários e aquaviários, princípios que orientam e dão sentido à nossa atuação”, disse a procuradora.

Texto e foto ascom MPT/SE