VIDAM Hotel lidera melhor avaliação na Booking em Sergipe com nota 9.1

Sinônimo de luxo, conforto e sofisticação, o VIDAM Hotel é reconhecido pelos hóspedes como o melhor de Sergipe. Nesta semana. o VIDAM atingiu a nota 9.1 e liderou a avaliação na Booking.

A marca foi comemorada por todos que fazem o Grupo VIDAM. “Chegamos hoje a a maior nota do estado e de Aracaju na Booking e estamos muito satisfeitos e felizes com a resposta do nosso público. É resultado de um trabalho feito com excelência, com muito amor e qualificação de toda a equipe. O conceito de uma instituição depende do time. Cada um desempenha as suas atividades da melhor forma e juntos conseguimos ir longe até chegar ao extraordinário. Todos estão de parabéns”, vibra o CEO do Grupo VIDAM, Professor Wilson Santos.

O Grupo VIDAM assumiu o comando do hotel em 2020 que estava sendo avaliado em 8.9. “Estamos felizes em alcançar a nota 9.1 e liderar a melhor avaliação do estado, mas nossa meta é continuar melhorando a cada dia e aumentar a nota. Em setembro temos o sentimento de que chegaremos a 9.3. Vamos somar esforços para chegarmos a 9.8 nos próximos dois anos. Na mesma faixa dos melhores hoteis do mundo”, planeja.

Entre as próximas ações para melhorar ainda mais os serviços oferecidos aos hóspedes estão o Retrofit e ampliação com o Club Lounge & SPA. “Vamos conseguir a maior ocupação com a maior tarifa e certamente os melhores salários”, comemora Wilson Santos.

