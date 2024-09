VIDEOMONITORAMENTO DO CIOSP LEVA PM A PRENDER SUSPEITOS DE FURTO EM RESTAURANTE FECHADO NA ORLA

Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp, o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prendeu dois homens e uma mulher em flagrante por furto de materiais no prédio de um restaurante que não está mais em funcionamento na Orla de Atalaia. O caso foi divulgado nessa segunda-feira, 2.

De acordo com as informações policiais, os operadores do videomonitoramento do Ciosp identificaram a atitude suspeita de duas pessoas. Logo em seguida, os suspeitos passaram a furtar fiação de cobre e também itens como um sofá, um armário e uma bancada.

Com o acionamento feito pelo Ciosp, os militares do BPtur que estavam mais próximos do local da ocorrência foram acionados e fizeram as prisões em flagrante dos suspeitos. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

Fonte e foto SSP