Videomonitoramento em Itabaiana auxilia o trabalho da GM na identificação de veículos suspeitos

O sistema de videomonitoramento que existe na cidade de Itabaiana tem sido peça fundamental de apoio ao trabalho que é desenvolvido pelos agentes da Guarda Municipal (GMI), principalmente, na identificação e localização de veículos suspeitos, que possam ter alguma restrição ou irregularidade.

Neste ano de 2025, a Guarda Municipal conseguiu tirar de circulação, após a identificação por meio das câmeras de monitoramento, instaladas em pontos estratégicos da cidade, quatro veículos clonados e três veículos com restrição de roubo ou furto.

Além disso, a recuperação de vários veículos, por parte de outras forças de segurança de Itabaiana, também teve participação direta da GMI.

“A Guarda Municipal reforça seu compromisso com a segurança da população e a prevenção da criminalidade, mantendo o uso estratégico do videomonitoramento como instrumento de apoio às forças de segurança e à proteção dos cidadãos itabaianenses”, destaca Jonathan Mendonça, comandante da GMI.

Texto e foto PMI