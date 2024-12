VIGÍLIA DE SERVIDORES PÚBLICOS REIVINDICA PAGAMENTOS EM AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

Na manhã da sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, servidores públicos de Canindé de São Francisco realizaram uma vigília em frente ao Ministério Público. O ato, organizado pelo SINDISERVE-Canindé, teve como pauta principal a definição de datas para o pagamento de salários atrasados e outros direitos trabalhistas.

Na audiência realizada com o promotor de Justiça, foi informado que a gestão municipal se comprometeu a pagar o 13º salário até o dia 20 de dezembro, mas ainda não foi definida uma data para o pagamento de novembro.

O sindicato destacou que o principal objetivo da reunião era obter uma posição clara sobre o pagamento do salário de novembro, o 13º salário e também do mês de dezembro de 2024. Além disso, foi cobrado o pagamento do terço de férias devido a alguns servidores e a regularização dos créditos consignados, que não têm sido repassados aos bancos desde agosto. Durante a audiência, o promotor informou que se reuniria ainda hoje à tarde com representantes da gestão municipal para buscar soluções e definições sobre as demandas apresentadas.

A situação financeira dos servidores se agrava, especialmente nas secretarias de Esportes, Bem-Estar, Cultura, Lazer e Turismo; Agricultura; Gabinete, entre outras, que não efetuaram os pagamentos de novembro. Parte dos servidores da saúde também segue sem receber. O SINDISERVE-Canindé reforçou a urgência de medidas efetivas por parte da administração municipal para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas e amenizar os impactos financeiros enfrentados pelos trabalhadores.

Texto e foto Iracema Corso