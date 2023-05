VII Encontro de Jovens Escritores do Alto Sertão Sergipano foi ponto alto da escrita

Os jovens escritores do alto sertão sergipano foram, como deve ser, os protagonistas do VII Encontro de Jovens Escritores, ocorrido em Nossa Senhora da Glória, neste final de semana (06), tendo como palco o Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa.

Ao abrir o evento, o presidente da Academia Gloriense de Letras (AGL), Carlos Alexandre, ressaltou o papel da Arcádia na missão de fomentar e abrir caminhos para novos escritores. Falou do contentamento em receber a juventude de diversas cidades, em mais um encontro literário de significativa importância e jovialidade em destaque.

Para acolher aos presentes, o corpo de dança do consagrado grupo “Entre Olhares”, conduzido pela bailarina Lizzi Melo, que é membro do Movimento Cultural Via Láctea, apresentou peças do seu repertório artístico encantando a todos, oferecendo um spoiler da competição em que o grupo representará a “Capital do Leite”, na capital baiana.

Na sequência da programação o poeta e cordelista, professor Jorge Henrique, Diretor de Comunicação e Intercâmbio da Academia Gloriense de Letras, proclamou em sua fala como entusiasta da escrita, aos participantes: “escrever é uma prática que deve ser estimulada em toda a nossa trajetória pela vida”. Sintam-se em casa e ocupem os espaços como principais atores, uma vez que vocês são os protagonistas deste encontro.

Já a jovem poeta, cordelista Isis da Penha, encarregada de proferir a conferência inicial sobre o tema do encontro: “Do livro às redes sociais: Literatura que encanta”, trouxe em seu vasto repertório, conclusões significativas que estimulam os jovens a fazer conexão entre a literatura e à humanização das pessoas, utilizando plataformas modernas para este fim. Lembrou que “as redes sociais não são apenas fonte de literatura fluida e rápida, mas funcionam como um meio que muda o eixo da leitura”. Para ela, o livro leva o escritor às redes sociais e as redes sociais os conectam ao livro, funcionando como um processo de retroalimentação. Citou, os vídeos utilizados pela cordelista Emilly Barreto, no seu canal do youtube “Um amontoado de Versos”, como uma possibilidade de imersão na literatura.

E por falar em plataformas, a escritora Yana, aluna do Colégio Santa Sara, em Nossa Senhora da Glória, no alvor de sua adolescência, fascinada pela plataforma wattpad, destacou a importância de o jovem saber tirar proveito de ferramentas modernas, de conexão com os seus escritores referenciais e com os seus respectivos leitores, numa troca de experiência que possibilita, inclusive, à construção da dimensão psicológica dos seus personagens.

Na mesa redonda, os jovens autores, membros do *Café Poético”, de Itabaianinha, “A poesia indo à escola”, de Monte Alegre de Sergipe, “Clube de Leitura Antônio Carlos Viana”, de Nossa Senhora da Glória, “Manhã Literária*, de Santa Brígida e da Academia de Letras areia-branquense, deixaram mensagens de incentivo aos futuros autores: “Quem lê escreve bem e fala bem”, “Se estamos no mundo, precisamos nos adequar ao mundo”, “Enquanto a mim, serei poesia até o fim”.

O evento reuniu, vozes de docentes seniores da escrita, bem como de poetas consagrados da região, a revelarem o processo de sua caminhada no encantamento pelo mundo mágico da escrita. Foram citados: o livro “Mutante in Sanidade, do professor Jorge Henrique, a Oficina de Contos “Contando Histórias”, dos professores Jorge Henrique e Adebaldo Júnior, a antologia “O Florescer das Letras”, o canal “Um amontoado de Versos”, de Emilly Barreto, o cordel “O feminino que carrego”, de Daniela Bento, incentivos recebidos dos seus professores e familiares, dentre outros. Além disso, ocorreram sorteios de livros doados pelos escritores presentes e pelo Colégio Atena.

Participaram membros da AGL, MVL e de academias coirmãs, foi encerrado com declamações de poesias e cordéis, pelos poetas, escritores e cordelistas presentes.

Gileide Barbosa de Souza Santos

Membro Fundadora da AGL