Vila da Criança acontecerá entre dias 7 e 26 de outubro; veja atrações

Durante o mês de outubro, as crianças sergipanas terão mais uma opção de lazer para aproveitar na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju: entre os dias 7 e 26, o Governo do Estado realizará a Vila da Criança, que contará com uma programação que inclui atividades culturais, lúdicas, recreativas e artísticas, além de um teatro e um cinema que funcionarão diariamente. A abertura ocorrerá às 17h30 do dia 7 de outubro, e o funcionamento será sempre das 17h às 22h.

Além disso, no Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila contará com uma programação especial. Na ocasião, haverá uma celebração da Política Estadual da Primeira Infância (Ser Criança), programa da gestão estadual para o desenvolvimento de iniciativas em prol da população de crianças de 0 a 6 anos. O público também contará com a realização do Bloquinho da Criança e com pocket shows de ex-participantes do reality show musical The Voice Kids.

O evento contará com a participação das secretarias de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), da Saúde (SES) – Vigilância Sanitária e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – e da Segurança Pública (SSP), além da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Atrações

O Cinema da Vila da Criança terá capacidade para 100 pessoas sentadas e ambiente climatizado. No espaço, serão exibidos filmes de curta-metragem, divididos em cinco sessões por dia – 17h30-18h; 18h30-19h; 19h30-20h; 20h30-21h; 21h30-22h. O acesso será gratuito e controlado por meio de fila, sendo limitado à lotação do local.

O Teatro da Vila da Criança, por sua vez, comportará 80 pessoas por sessão, e será dedicado à apresentação de espetáculos selecionados por edital da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). Serão três sessões por dia – 17h30-18h30; 19h-20h; 20h30-21h30. A entrada também será gratuita e a fila para acesso será liberada nos 15 minutos anteriores a cada sessão.

A Vila da Criança também contará com três casas temáticas, onde haverá personagens lúdicos para recepcionar e animar o público. O local poderá ser utilizado para visitação e fotografias, e a entrada também será gratuita. Outro espaço cenográfico será a Minicidade, onde haverá simulações de padaria, farmácia, igreja, mercado, banco, hospital, prefeitura e universidade para a diversão das crianças.

No Parque de Diversões da Vila da Criança, o público poderá se divertir na roda-gigante, na cama elástica, no carrossel e em brinquedos infláveis. Também haverá opções de brinquedos acessíveis a pessoas com deficiência (PCD).

Atividades

No evento, haverá um Aquário de Recreação, um espaço no qual serão ofertados, diariamente, diversos tipos de oficina, como slime, biscoito e pintura. Cada sessão terá a duração de 20 minutos e capacidade para 20 crianças, que precisam estar acompanhadas por um adulto responsável. O acesso é gratuito.

Já no aquário Arena Gamer, haverá 40 computadores disponíveis para jogos on-line, com cinco opções de jogos. Será permitida a entrada de crianças a partir de 8 anos, e cada criança terá 30 minutos para jogar. O acesso ao local será feito por meio da troca de ingressos, sendo disponibilizados até três bilhetes por CPF. A programação do espaço será encerrada de acordo com a demanda. Vale ressaltar que o sistema garantirá o bloqueio de sites com conteúdo adulto.

Serviços

Além de todas as atrações inclusas na programação, a Vila da Criança ainda contará com praça de alimentação variada, vendedores ambulantes de pipoca, doces, churros e algodão doce, e espaços para economia criativa, fraldário, amamentação, além de apoio do Samu, da Seasic e do Conselho Tutelar.

