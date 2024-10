Vila da Criança deixa empreendedores ansiosos para o Natal

A Vila da Criança se despede neste sábado, 26, após três semanas de atividades que movimentaram o público e aqueceram a economia local, com uma ampla participação de artesãos, empreendedores da economia solidária e da moda autoral, iniciativas da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), no evento realizado pelo Governo de Sergipe. Desde a abertura, no dia 7, o evento encantou visitantes com seus sabores, arte, moda e um toque de consciência ambiental.

Quem passou pela Vila aproveitou as delícias da culinária sergipana e conferiu o talento do artesanato local. O projeto ‘Recria’, da Seteem, que reaproveita lonas de eventos estaduais e as transforma em produtos como eco bags, nécessaires e aventais, reforçando o compromisso do Estado com a responsabilidade ambiental, também esteve representado na Vila. A empreendedora Márcia Carvalho participou da primeira turma do projeto Recria e comemora os resultados obtidos na Vila da Criança. “Esse é o meu primeiro evento. Tenho pouco tempo morando em Sergipe e participei do projeto Recria. Terminamos o curso na segunda-feira anterior à abertura, produzimos especialmente pra cá. Foi um sucesso! Nossas bolsas têm tido saída. E ainda estamos num projeto para ajudar a natureza”, destaca.

O secretáriodo Trabalho, Jorge Teles, celebra os resultados alcançados. “A Vila da Criança foi mais um marco no nosso calendário, promovendo o turismo, oferecendo diversão para a família e oportunidade para nossos empreendedores. A presença do Recria trouxe um diferencial, trazendo o resultado desse importante projeto, que transforma resíduos em produtos úteis. Este impacto se reflete na vida dos nossos artesãos e empreendedores, que estão ainda mais animados para o próximo evento, o Natal Iluminado,” afirma. Este é o caso da artesã Tânia Virgínia. Ela já participou de eventos como a Vila do Forró e o Natal Iluminado, levando suas peças de arte sacra e itens produzidos com técnica de crochê. Agora a artesã está na expectativa para a edição natalina que se aproxima. “Todos eventos que participei foram maravilhosos. Nem sei dizer qual foi o melhor. Em todos a venda foi maravilhosa. A Vila da Criança superou as expectativas. Vendemos muito bem, eu não posso reclamar. O governo está de parabéns. Que venham outras edições!”, comemora.

Ela comenta ainda a importância de eventos como a Vila da Criança para dar visibilidade ao trabalho das pessoas que produzem artesanato em Sergipe. “Como artesã, nunca tive tanta notoriedade como estou tendo agora com este governo. Eles estão investindo demais no turismo. Recebemos muitos turistas e eles estão amando e elogiando demais. Estou esperando já os próximos eventos”, acrescenta. Com o encerramento da Vila da Criança, fica a expectativa para o Natal Iluminado, que promete ser ainda mais especial para os expositores, que já estão ansiosos para surpreender o público com suas novidades.

Vila da Criança

Esta é a primeira edição da Vila da Criança, que conta com teatro, cinema, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, três casas temáticas e Minicidade.

O espaço na orla tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

