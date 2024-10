Vila da Criança oferece opções gratuitas de diversão para toda a família em Aracaju

O Dia das Crianças foi celebrado no último sábado, 12, mas, em Sergipe, as comemorações estão longe de acabar. Isso porque o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), preparou uma programação especial, com atividades contínuas e gratuitas durante 19 dias na Vila da Criança, localizada na praça de eventos da Orla da Atalaia. Nesse domingo, 13, o espaço reuniu inúmeras famílias que aproveitaram as atrações e brincadeiras disponíveis.

O Teatro da Vila da Criança apresentou três grandes espetáculos de companhias teatrais sergipanas: ‘O Mundo Encantado dos Palhaços e Acrobacias’, da Cia Os Tripulantes, que conta a aventura de três palhaços em busca de um lugar para realizar seu espetáculo; ‘A Lebre e a Tartaruga’, do Coletivo Gararu de Artes, uma adaptação da clássica fábula; e ‘Menina Miúda’, do Grupo de Teatro A Tua Lona, que narra as peripécias de Zé na tentativa de conquistar o coração de sua amada Constância.

Com capacidade para 80 pessoas, o teatro tem sido uma excelente oportunidade para muitas crianças vivenciarem sua primeira experiência teatral. Cássia, mãe de Éverton e Evelin, que o diga. “É a primeira vez que eles vêm ao teatro, gratuito e maravilhoso. A interação com o público é incrível; eles se divertem muito. A Vila da Criança está linda”.

Sandra Azevedo, intérprete da palhaça Gertrudes do circo Os Tripulantes, destacou a importância do evento inédito realizado pela gestão estadual. “Parabenizo o governo por essa linda iniciativa de disponibilizar esse espaço, proporcionando à plateia sergipana e turistas essa experiência com as artes. Todos estão aproveitando muito as apresentações”, destacou.

Cinema

O Cinema na Vila da Criança também tem feito grande sucesso entre o público. As sessões incluíram filmes como ‘As Aventuras de Seu Euclides: Parafusos’, uma produção sergipana com bonecos; ‘Tia Ruth: uma história de amor’, exibido duas vezes; além de ‘Perlimps’ e ‘Além da Lenda’.

Andréia Silva, que trouxe os filhos e sobrinhos para as sessões, destacou o valor dessa oportunidade. “Moro no interior e essa é a primeira experiência não só para eles, mas para mim também. O filme que assistimos foi lindo, nós adoramos. Um sonho realizado, com certeza”, afirmou.

Maria Cristiane também aprovou a exibição de filmes, principalmente os sergipanos. “Minha filha adorou e ficaram o tempo todo comentando sobre os personagens. É bom ver o audiovisual do nosso estado sendo valorizado dessa forma”, disse.

Atividades diversas

Além das atrações culturais, a Vila da Criança oferece uma variedade de espaços recreativos, como a Arena Gamer, o Aquário de Recreação, um parque de diversões com brinquedos acessíveis, casas temáticas e uma minicidade. O local também dispõe de praça de alimentação, espaços de economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, e serviços de apoio e segurança, garantindo conforto para todos os visitantes.

Marcelo Ferreira, que visitou a Vila da Criança com sua esposa e dois filhos, destacou a diversidade das atividades. “O bom daqui é que tem de tudo um pouco, para todas as idades. Meus filhos brincaram no parque, jogaram videogame, assistiram a filmes e ainda pediram para voltar. Foi um dia muito divertido”, contou.

Maria Pinto, mãe atípica, levou seu filho Lucas para curtir a Arena Gamer e ressaltou a acessibilidade do evento. “Estou adorando a arena, os jogos e as brincadeiras para as crianças, especialmente a acessibilidade. As filas são rápidas, então as crianças não se estressam. Recomendo a todos visitarem a Arena Gamer. É a primeira vez que venho e pretendo voltar muitas vezes”.

A Vila da Criança é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Seasic e da Funcap, com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Marco Ferro