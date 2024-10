Vila da Criança terá sessões de cinema e espetáculos nesta terça

A Vila da Criança, evento realizado pelo Governo do Estado na praça de eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, segue com programação nesta terça-feira, 22, com apresentações de espetáculos teatrais, sessões de cinema e oficinas de artes no Aquário da Recreação, além da presença do parque de diversões e animação com personagens lúdicos. Todas as atrações são gratuitas.

Teatro

O grupo A Tua Lona apresenta, às 17h30, o espetáculo ‘Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha’, que conta a história de três irmãos cacheados, Lulu, Lolô e Lili, que aprenderam a se amar, construindo uma relação de amor e de afeto pautada no enaltecimento dos cachos. Às 19h, a RC Produções traz a peça ‘Palhaço sempre palhaço’, que conta a história de Colchonete, um palhaço que precisa se reinventar para resgatar a alegria. A Orquestra Sinfônica de Sergipe também fará parte da programação da Vila da Criança, com apresentação às 20h30.

Cinema

Nesta terça-feira, o cinema da vila começa às 17h30, com o filme ‘As aventuras de Seu Euclides: Parafusos’. Na sequência, às 18h e às 18h30, será exibido ‘Tia Ruth, uma história de amor’. Às 19h, terá sessão de ‘Perlimps’. A noite de cinema se encerra às 20h30, com o filme ‘Além da Lenda’.

O Cinema da Vila é um espaço exclusivo para curtas-metragens e tem capacidade para receber 100 espectadores em sala climatizada.

Vila da Criança

Além do teatro e cinema, a Vila da Criança conta com parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, três casas temáticas e Minicidade.

O espaço na orla tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 22/10 – terça-feira

17h30 – Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha – Grupo de Teatro A Tua Lona

19h- Palhaço sempre palhaço – RC Produções

20h30 – Orquestra Sinfônica de Sergipe

Programação do Cinema da Vila da Criança

Dia 22/10 – terça-feira

17h30 – As aventuras de Seu Euclides: Parafusos

18h – Tia Ruth, uma história de amor

18h30 – Tia Ruth, uma história de amor

19h – Perlimps

20h30 – Além da Lenda

Foto: Thiago Santos