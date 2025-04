Vila da Páscoa fomenta economia e impulsiona comerciantes, na Orla

Com uma programação recheada de cultura, lazer e muito chocolate, a Vila da Páscoa tem movimentado a região dos Lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Realizada pelo Governo de Sergipe, a iniciativa tem um impacto direto na economia local, especialmente para pequenos empreendedores e vendedores ambulantes. A expectativa é de que mais de 150 mil pessoas passem pelo espaço até o fim do evento, gerando oportunidades de renda para muitas pessoas.

O evento com tema pascal movimenta, de acordo com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), cerca de 50 segmentos da cadeia produtiva. Para muitos comerciantes, a Vila da Páscoa representa mais do que um simples ponto de venda: é a chance de alcançar objetivos que antes pareciam distantes.

É o caso de Erivaldo Rosendo, que trabalha com pipoca e churros. Segundo ele, os eventos promovidos pelo governo têm mudado sua vida aos poucos. “Eles estão me ajudando a conseguir comprar um terreno, que eu não tinha. Eu consegui comprar uma moto por meio desses eventos aqui. O carrinho que eu tinha era um velho, agora comprei um mais novo. Comprei também aquele carrinho de churros, tudo através dos eventos realizados pelo Governo do Estado”, conta ele, com um misto de orgulho e gratidão.

Em meio ao colorido lúdico da vila, o artesão Genivaldo Cunha também tem muito a comemorar. Ele fabrica brinquedos e afirma que as vendas ali não são apenas um complemento, mas sua única fonte de renda. “Para mim, as vendas não são renda extra, mas a fonte principal de renda e a única também. Eu sou artesão. Fabrico brinquedos e compro alguns itens para revender por causa do brilho das luzes, para chamar a atenção à noite. A gente une o útil ao agradável, um pouco da tecnologia, brinquedos de luzes, e o meu artesanato”, explica. Ele acredita que, com os feriados se aproximando, o movimento só tende a crescer e já percebe um bom volume de vendas, principalmente aos finais de semana. “Mesmo nos dias de semana, já dá pra tirar um dinheirinho”, completa.

A pipoca também é o sustento de Lucileide Helena da Silva, uma vendedora cheia de carisma que frequenta todos os eventos do Governo de Sergipe. Para ela, a Vila da Páscoa é mais do que bem-vinda. “É um evento que nunca tivemos nesse trecho da orla. A cada edição aumentam as oportunidades para os ambulantes. O governo não escolhe quem vai trabalhar, quem chega, trabalha. E não cobra nada da gente. Com as vendas, conseguimos comprar alimentos, pagar dívidas, e até garantir as coisas para dentro de casa nessa época de Semana Santa”, relata.

Quem compartilha da mesma realidade é Rafaela Santos Borges, que normalmente vende pipoca no Terminal da Atalaia, mas migra para a vila durante o evento. “A minha expectativa é ganhar um dinheirinho extra. No final de semana, o movimento aumenta bastante. No feriado, então, melhora ainda mais. Com o que ganho aqui, pago aluguel, água, luz, compro gás, comida, pago o celular. Ajuda muito a gente”, diz.

Já Taciana Helena, com seu carrinho de cachorro-quente, não perde uma edição dos eventos promovidos pelo governo. Para ela, participar da Vila da Páscoa é garantia de faturamento. “Já participei de vários eventos desses do governo: Vila do Forró, Vila das Crianças, Vila do Natal Iluminado, de todos eu participo. Trabalho aqui na orla todos os finais de semana. Quando tem evento, as vendas aumentam bastante”, destaca, ao acrescentar que aos finais de semana as vendas superam as de um mês inteiro. “Não tem comparação”, completa.

Nesta segunda edição, a Vila da Páscoa traz como grande novidade apresentações teatrais da Paixão de Cristo, exibidas nos finais de semana, às 19h. Além disso, o espaço conta com roda-gigante, fábrica de chocolate, sala multissensorial, igreja cenográfica, toca do coelho, labirinto, brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, pontos de hidratação, banheiros, casinhas para comercialização de produtos do artesanato sergipano, Via Sacra e áreas instagramáveis — tudo pensado para atrair turistas e valorizar os talentos locais.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece entre os dias 4 e 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Erick O’Hara