VILA DO FORRÓ ASSEGURA A GERAÇÃO DE RENDA PARA OS EMPREENDEDORES SERGIPANOS NO MÊS DE JULHO

Desde o ano passado, o Governo do Estado proporciona aos empreendedores sergipanos a certeza de que eles terão onde comercializar seus produtos durante os meses de junho e julho. Isso porque a Vila do Forró, espaço temático montado na Orla da Atalaia, em Aracaju, mantém sua programação ativa durante esses 60 dias, assegurando a geração de renda para o segmento.

Somente no espaço dedicado à economia solidária, 30 empreendedores contemplados pelo edital da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) comercializam artesanato ou alimentos no evento, que também conta com a presença de lanchonetes, restaurantes e vendedores ambulantes das mais diversas áreas.

Uma das pessoas contempladas pelo edital é a artesã Magda Oliveira, que comercializa o artesanato que produz em todos os eventos realizados pela gestão estadual. “As vendas aumentaram ainda mais agora em julho. Tem mais turistas. Estamos vendendo muito”, contou Magda, que considera a permanência da Vila do Forró durante o mês de julho uma iniciativa fundamental. “É um sustento para as nossas famílias”, enfatiza.

Ao visitar o espaço de artesanato na Vila do Forró, o professor Gustavo Lopes, de Fortaleza (CE), ficou encantado com as belezas da cultura sergipana e garantiu sua lembrança da viagem. “É minha primeira vez aqui. Estou amando, é incrível. Comprei uma peça de artesanato feita com argila e estou levando de presente, mas ainda vou comprar alguma coisa para mim. Já vinha acompanhando a programação da Vila do Forró pela internet e já estava com vontade de conhecer”, relatou o turista.

Quem também chamou a atenção para a maior circulação de turistas no evento foi a vendedora de churros Neide Silva, que classificou os eventos promovidos pela gestão estadual como oportunidades a mais para os comerciantes. “Estou achando ainda melhor agora em julho, pois mais turistas estão chegando. Eu também trabalhei na Vila da Páscoa e também foi muito bom, só tenho a agradecer ao Governo do Estado pela oportunidade”, disse.

Assim como ela, a empreendedora Erika Vieira, que comercializa alimentos típicos no espaço de economia solidária da Vila do Forró, acredita que o evento tem sido bastante positivo para o setor. “Estou gostando muito. Estou vendendo meus caldinhos, minha vaca atolada, que é maravilhosa. As vendas estão ótimas. Desde o ano passado, o governo nos proporcionou esses 60 dias para vender, e está sendo muito bom para nós, pequenos empreendedores”, colocou.

A Vila do Forró segue com uma programação para toda a família até o dia 31 de julho. Clique para conferir as atrações deste final de semana.

Foto: Igor Matias