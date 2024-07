Vila do Forró continua com programação diversificada nesta semana em Aracaju

Atrações musicais se apresentam no Coreto da Eneva e no Barracão da Sergipe

Os festejos continuam no ‘País do Forró’ durante todo mês de julho, com atrações locais. Na Vila do Forró, na Orla da Atalaia tem trios de forró pé de serra, quadrilhas juninas e bandas de musicais locais. Além da parte cultural, a Vila conta com cidade cenográfica, coreto, capelinha, barracão, artesanato, moda autoral, ponto do turista, economia solidária, área de alimentação, onde se encontram delícias da culinária regional, entre outros.

O espaço disponibiliza, ainda, a venda de brinquedos e alimentos por parte de trabalhadores ambulantes e em food truck, na parte externa da Vila. Tudo isso, além de movimentar a economia e o turismo, fomenta a geração de emprego e renda no estado.

Acompanhe a programação de terça à quinta-feira:

Terça-feira, 16 de julho

Coreto

17h30 – Antenor Nunes e Banda Cordel

Barracão

19h – Gilmar e Forró Garcia Nordestina

20h30 – Quadriha Junina Meu Sertão, de Riachuelo

21h30 – Grupo Repente

Quarta-feira, 17 de julho

Coreto

17h30- Trio Nosso Xote

Barracão

19h – Rogger Kbeleiro

20h30 – Mylene Mares

21h30 – Cana com Limão

Quinta-feira, 18 de julho

Coreto

17h30 -Trio Pé de Serra Forró Correia

Barracão

19h – Evillázio José

20h30 – Quadrilha Junina Acenda a Fogueira- Estância

21h30 – Chiquinho do Além Mar

Foto: Diego Souza