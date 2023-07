Vila do Forró continuará aberta ao público durante todo o mês de julho

Sucesso na Orla da Atalaia, a Vila do Forró, cidade cenográfica erguida no Arraiá do Povo, vai continuar aberta durante todo o mês de julho. A iniciativa do Governo do Estado em manter o espaço disponível para o público nas próximas quatro semanas tem como objetivo continuar movimentando a economia do turismo, em especial o interno, atraindo os moradores de Aracaju e também do interior sergipano. A Vila do Forró ficará aberta de terça a domingo, no horário das 17h às 23h.

Ao manter a Vila do Forró em atividade por mais um mês, o governo promove para os turistas de outros estados uma opção extra de entretenimento fora do período junino. Mas, além disso, contempla, por exemplo, sergipanos que residem ou trabalham no interior do estado ou estudantes em período de férias escolares que gostariam de curtir alguns dias de lazer e entretenimento na capital sergipana.

Os visitantes poderão, então, usufruir por mais um tempo de atrações musicais, como trios pé de serra, no Coreto da Marluce, que, durante os inéditos 30 dias de festas, deu as boas-vindas aos amantes do forró. Além disso, o Barracão Cultural, espaço coberto e acolhedor na Vila, vai continuar com apresentações de bandas, grupos folclóricos e quadrilhas juninas, à semelhança da programação realizada em junho.

Dentro da programação da Vila, o Arraiá Mirim, evento especialmente destinado ao público infantil que acontece no Barracão, aos finais de semana, com programação lúdica e divertida, também será mantido. As atrações culturais e artísticas, tanto para adultos quanto para as crianças, serão todas sergipanas. O intuito é valorizar, ainda mais, os artistas do estado e também movimentar a economia da cultura e das artes em Sergipe, gerando mais renda para esse segmento.

E mais: as casinhas que fazem parte do cenário cenográfico também continuarão funcionando. Assim, estarão abertas a Capelinha, os estandes com exposição e venda de produtos do artesanato sergipano e também os de comidas típicas. A Vila do Forró ficará aberta, de terça a domingo, das 17h às 23h, garantindo mais diversão, cultura e sergipanidade num lugar tranquilo e seguro para toda a família.

Foto Setur