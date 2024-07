Vila do Forró impulsiona turismo na capital sergipana no mês de julho

Espaço continua movimentado com programação para toda a família

A Vila do Forró, espaço temático organizado pelo Governo do Estado na Orla da Atalaia, em Aracaju, continua repleta de atrações para toda a família durante o mês de julho. O evento tem atraído especialmente a presença de turistas, que se encantam ao conhecerem a beleza e a riqueza da cultura e das tradições sergipanas. E não foi diferente na noite desta sexta-feira, 19.

É o caso dos economistas Dryelli Jales e Fillipe Guedes, de Minas Gerais. Pela primeira vez em Sergipe, o casal ficou sabendo da programação da Vila do Forró e não perdeu a oportunidade de conhecer o evento. “Está muito legal, é uma inserção dentro da cultura sergipana. Tem a feirinha de artesanato, as músicas. É uma forma de fomentar cada vez mais essa cultura para que ela perpetue entre as gerações”, considerou Dryelli.

Diferentemente deles, a empresária Renata Chavaglia, do município de Rio Verde/GO, já é uma turista veterana do estado sergipano. Ela contou que, por ter muitos amigos em Aracaju, visita a cidade sempre que possível, e inclusive também aproveitou a programação da Vila do Forró em 2023. “Está maravilhoso! Eu vim no ano passado na Vila, vi alguns shows. Desta vez eu cheguei um pouco mais tarde, mas estou adorando. Como a programação continua em julho, a gente tem mais oportunidade para conhecer”, colocou.

Para Luiz Armando e Judite Dutra, de Salvador/BA, a visita à Vila do Forró foi mais uma oportunidade para conhecer a cultura sergipana. Eles contaram que sempre vêm à cidade, mas ainda não tinham presenciado o evento. “Eu estou surpresa e maravilhada. Eu estou achando uma iniciativa fantástica do Governo do Estado fazer isso, porque é a tradição que tem que ser mantida. Está muito agradável”, elogiou Judite.

Turismo em alta

E não é apenas a Vila do Forró que se beneficia com a chegada de turistas à capital sergipana. Além de ser conhecido como ‘o país do forró’, Sergipe também é famoso por seu litoral com uma faixa de areia extensa, o que tem garantido o movimento das praias mesmo na baixa temporada de turismo litorâneo, cuja prática é mais comum no verão.

“Cheguei aqui no sábado passado, pelo final da tarde, e estou adorando a praia e a cidade. É uma cidade bem tranquila, a praia é limpa, a faixa de areia é gostosa, o mar tranquilo, água quentinha. Tudo muito bom”, descreveu o empresário Fernando Di Loreto, que veio de Cuiabá/MT até Sergipe pela primeira vez.

ASN – Foto: Igor Matias