Vila do Forró oferece ao público do Arraiá do Povo tranquilidade e cultura

Domingo é um dia clássico para aproveitar com a família. E a Vila do Forró, no Arraiá do Povo, foi escolhida por muitos sergipanos e turistas como programa para a noite do último domingo, 25. Com atrações de forró tradicional, Arraiá Mirim para as crianças, apresentações de quadrilhas, praça de alimentação com comidas variadas, espaços de exposição da cultura sergipana, estande de artesanato, igreja para os devotos e apaixonados, são várias as opções para todas as gerações curtirem os festejos juninos com segurança e saúde.

Ao passar pelo pórtico em forma de sanfona gigante, o público que entra na Vila do Forró já pode ver a atração tocando no Coreto da Marluce, espaço destinado exclusivamente aos grupos de forró tradicional. Ao redor do Coreto, o público é convidado a conhecer as casinhas da cidade cenográfica, que fazem referência às moradias do interior do nordeste brasileiro.

Coreto da Marluce

Dançando em frente ao Coreto da Marluce, ao som do grupo de forró de Zé Cícero, o casal Antônio e Ana Souza afirmaram que sempre vão ao Arraiá do Povo para aproveitarem a Vila do Forró. “Aqui é sempre maravilhoso, é um espaço que agrada toda a família”, disse Ana, e seu esposo Antônio completou: “essa é a área que eu mais gosto do Arraiá, prefiro o forró pé de serra, tradicional”, opina.

Também em frente ao Coreto da Marluce, Dona Maria de Fátima, de 70 anos, é cadeirante e mostrou que o espaço convida públicos de todas as idades, gêneros, condições físicas e sociais. “Tá tudo bom, tudo lindo. Bem decorado. É muito importante esse forró tradicional que tem aqui, para não deixar morrer a essência do forró e para continuar para as próximas gerações”, disse, acompanhada do filho Bruno e da sobrinha Raquel.

Igreja para abençoar

Como o mês de junho é marcado pela tríade de santos – Santo Antônio, São João e São Pedro – não poderia faltar na Vila do Forró uma igreja para os que têm fé receberem as bênçãos divinas. Com cinco anos de casados, Roberto Almeida e Olga Filha afirmaram que já virou uma tradição: a cada ano, renovar os votos na igreja da Vila do Forró.

“Todos os anos fazemos essa renovação de votos e do nosso amor aqui na capela do Arraiá do Povo”, disse Roberto Almeida. Sua esposa Olga destaca a importância do espaço religioso para o casal. “Quando o encontrei, ele estava viúvo há um ano, e eu também. Quando nos encontramos, não nos deixamos mais. Essa capela é um lugar que gostamos muito na Vila do Forró, porque é um lugar espiritual. Para quem crê, é um lugar especial”.

Barracão da Sergipe

Além do Coreto da Marluce, o Barracão da Sergipe é outro espaço da Vila do Forró com shows de artistas locais tocando o tradicional forró pé de serra. O domingo contou com apresentações dos artistas Marcos Paulo, Quinteto de Cordas Real Black, Pavio do Forró e Dudu Moral. O espaço reúne diversas gerações, desde crianças pequenas, adolescentes, até idosos para curtir um bom forrozinho.

A jovem Jamile Victoria de Melo, de 14 anos, curtiu o Barracão da Sergipe com sua mãe Jonice Melo, e disse que o espaço atrai pessoas de todas as idades. “Nasci em Roraima, vim morar em Aracaju por um ano, em razão do trabalho do meu pai, mas já estou me despedindo para voltar para Roraima. Aqui em Sergipe estou curtindo o melhor São João da minha vida. Gostei muito das atrações, da segurança, pois aqui a gente não vê a violência que a gente vê em outros lugares, os pais conseguem vir com as crianças pequenininhas. Estou me despedindo de Aracaju com o coração apertado e cheio de saudade”.

Espaços culturais

Nas casinhas cenográficas da Vila, ficam os espaços gastronômicos, estande do artesanato sergipano, e ainda o Ponto do Turista, disponível para atender o público oferecendo a programação e divulgando o turismo sergipano. Além disso, o estande cultural interativo do Museu da Gente Sergipana. O espaço, promovido através da parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e o Instituto Banese, atrai visitantes a conhecerem a história de artistas imortalizados da música sergipana, comidas típicas e elementos regionais.

O estande cultural do Museu da Gente Sergipana atraiu a enfermeira Aparecida Souza, em especial a Galeria Músicos da Gente, com fotopinturas de artistas sergipanos que, com seus talentos, enriqueceram a cultura junina do nosso estado. A galeria homenageia Marluce, Clemilda, Ismar Barreto, Rogério, Paulinha Abelha e Josa, o Vaqueiro do Sertão.

“O que me atraiu aqui foi a representatividade, pois aqui tem um pouquinho de cada coisa de Sergipe. Principalmente, esse memorial destinado aos cantores que já se foram. Eu dancei muito ao som de Rogério, de Clemilda, de Josa”. A sergipana destaca ainda o que acha da Vila do Forró. “É um encanto essa Vila, faz a gente lembrar das festas juninas de antigamente, da infância. Vejo crianças vestidas com roupas típicas, soltando fogos. É muito importante deixar viva essa tradição, não só pra gente, que é da terra, mas também para os turistas”, afirmou Aparecida.

Saúde e Proteção

Há ainda o Arraiá da Prevenção, distribuindo preservativos e muita informação sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis. O Posto Médico, a Vigilância Sanitária e o Samu também estão disponíveis para atender a população, assim como as Secretarias de Segurança Pública (SSP) e de Políticas para as Mulheres (SPM). Esta última vem conduzindo a campanha ‘Não é Não! Oxe!’, orientando que quando uma mulher diz não, a insistência pode ser considerada crime de assédio e levar à prisão.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Moema Costa