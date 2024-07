Vila do Forró: programa diversificado no último final de semana

Quadrilhas juninas, filarmônica, trios de forró e bandas musicais levarão cultura e diversão ao público

A Vila do Forró, na Orla da Atalaia, é um espaço que recebe pessoas de todas as idades, que buscam o forró tradicional, quadrilhas juninas, grupos musicais e folclóricos. Os festejos na Vila seguem até o dia 31 de julho, e este será o último fim de semana de programação cultural e musical, que está acontecendo no Coreto da Eneva e no Barracão da Sergipe.

Além da parte cultural, é possível saborear pratos da culinária sergipana, conhecer o artesanato e fazer fotos e vídeos para guardar de recordação nos espaços cenográficos, a exemplo do Coreto, casa de taipa e capelinha. Toda a estrutura é dotada de tranquilidade e segurança.

Nesta quinta-feira, 25, a programação do Coreto começa às 17h30, com a banda Xotemania, e Xamego da Gonzaga, às 19h. No Barracão tem Ruan & Ramon, às 19h; Quadrilha Junina Caprichosos, de Riachão do Dantas, às 20h30; banda Xoxotear, às 21h30; e Lula Ribeiro, às 23h.

Confira a programação até domingo, 28

Sexta-feira, 26

Coreto

17h30 – Fonseca Sintonia

19h – Forró Brasa Viva

Barracão

19h – Fabinho Mello

20h30 – Samba de Pareia (Laranjeiras)

21h30 – Os Cabra da Peste

23h – Banda Naurêa

Sábado, 27

Coreto

17h30 – Sílvio Rocha

19h – Morgana

Barracão

19h – Pestinha do Acordeon

20h30 – Xote, Xaxado e Baião: essa é a minha tradição – Movimento Feminino Sergipano Aúa Ananã

21h30 – Helder Nascimento

23h – Banda Estação da Luz

Domingo, 29

Coreto

17h30 – Raulzinho do Acordeon

19h – Josa Rosa

Barracão

18h – Filarmônica do Divino- Indiaroba

19h – Luiz Rodrigues e Retalhos Nordestino

20h30 – Quadrilha Junina Amor Caipira (Capela)

21h30 – Banda Akidaxote

Foto: Diego Sousa