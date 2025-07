VILA DO FORRÓ SEGUE COM PROGRAMAÇÃO JUNINA NESTA SEMANA; AS ATRAÇÕES DA VILA SEGUEM ATÉ O FINAL DE JULHO

O Arraiá do Povo teve fim no último domingo, 29, mas os festejos juninos seguem na Vila do Forró até o dia 27 de julho, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Nesta semana, a programação tem continuidade no Coreto, no Teatro e no Barracão da Sergipe, com opções para toda a família. Realizada pelo Governo de Sergipe, a Vila une as tradições juninas ao fomento a artistas sergipanos.

Nesta terça-feira, 1º, a programação é retomada seguindo o ritmo junino. Ao todo, desta terça à sexta-feira, 4, o público poderá apreciar 35 atrações diversas, com apresentações iniciadas às 17h30.

Confira a programação de 1º a 4 de julho:

Dia 1º

Coreto

17h30 – Cassiano Costa

19h – Trio os Dominados

21h – Banda Maykiss

Teatro

18h30 – ‘O mugido do boi Janeiro lá pras bandas de Sergipe’ (Cia de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

20h – ‘Encantos da Cultura Popular – Ritmos e Tradições do Nordeste’ (Os Mandingueiros)

Barracão da Sergipe

19h – Zé Rosendo

20h30 – Quadrilha Rala Rala

21h30 – Sergio Lucas

Dia 2

Coreto

17h30 – Trio Gamelêra

19h – Os Cabra da Peste

21h – Rubão

Teatro

18h30 – ‘Andarilhos’ (Circo Rueda)

20h – ‘Eu vim para brincar’ (Sutaques de Casa)

Barracão da Sergipe

19h – Piterson

20h30 – Quadrilha Pisa na Brasa

21h30 – Tatuá, o Mensageiro do Forró

23h – Jean Pressão

Dia 3

Coreto

17h30 – Forrozão Tô Chegando

19h – Forró Muskito

21h – Napa Nascimento

Teatro

18h30 – ‘O Casamento de Maria Chiquinha’ (Cia Os Tripulantes)

20h – ‘Mistérios do São João’ (Cia Saurus)

Barracão de Sergipe

19h – Sandrinha Ravelly

20h30 – Cangaceiros do Sertão

21h30 – Gardênia Mel

23h – Forró Tô Aqui

Dia 4

Coreto

17h30 – Bruna Ribeiro

19h – Ataíde do Acodeon

21h – Joanna Correia

Teatro

18h30 – ‘Circo no Sítio’ (Circo Rueda)

20h – ‘Forró sobre Rodas’ (Cia Loucurarte)

Barracão da Sergipe

19h – Forró Mulheres

20h30 – Samba de Coco da Barra

21h30 – Xote79

23h – Allana Show

