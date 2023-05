Com cenografia de uma charmosa fazendinha, a Vila Encantada de São João abre oficialmente a temporada junina no RioMar Aracaju

Quando junho chegar, uma vila muito charmosa irá surgir na praça de eventos do RioMar Aracaju, para compor a programação junina do shopping da família sergipana. O parque temático, com cenografia inspirada numa vila do interior, é um convite para a criançada soltar a imaginação com as brincadeiras do faz de conta.

A Vila Encantada de São João será instalada na Praça de Eventos Mar, de 3 junho a 16 de julho, e apresenta um circuito de diversão junina encontrado em toda quermesse. No espaço, os pequenos poderão interagir e se divertir na piscina de bolinhas gigante, labirinto, jogos de argolas e pescaria, barraquinhas, ambiente instagramável para fotos, além de oficinas educativas e lúdicas.

Para aproveitar a brincadeira, que resgata a tradição do São João do interior, o acesso custa R$ 35 e dá direito a 20 minutos de diversão. A Vila Encantada é um espaço exclusivo para crianças a partir de 2 anos, mas não limita a idade para entrada no brinquedo. Os menores de 4 anos devem permanecer acompanhados pelos pais ou responsável adulto, enquanto estiverem no circuito. As PcD têm direito a gratuidade e podem entrar acompanhadas por um responsável.

Serviço

O quê? Vila Encantada de São João chega ao RioMar Aracaju, resgatando a tradição das festas juninas do interior.

Quando? De 3 de junho a 16 de julho.

Onde? Praça de Eventos Mar, piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? R$ 35,00 (20 minutos) l R$50,00 (60 minutos) Cada minuto adicional custa R$1,00.

Atrações? Piscina de bolinhas gigante, labirinto, jogos de argolas e pescaria, barraquinhas, ambiente instagramável para fotos, além de oficinas educativas e lúdicas.

Classificação: Crianças a partir de 2 anos de idade.

Beto Foto

Lotti+Caldas Comunicação