VINTE E UM CORPOS FORAM RECOLHIDOS PELO IML DURANTE AS ÚLTIMAS 72 HORAS EM SERGIPE, MAIORIA VITIMA DE HOMICÍDIO

Nas últimas 72 horas o Instituto Médico Legal (IML) registrou uma grande movimentação e recolheu 21 corpos de vitimas de acidentes, afogamento, sendo a maioria vitimas de homicídios.

Veja a relação das vitimas:

Marcos Aurélio Nascimento Santos Júnior, 19 anos, morte por enforcamento, na Rua Santa Bárbara, Bairro Paletina, município de Nossa Senhora do Socorro;

Ossada, sexo não identificado, recolhida no Povoado Baixa Larga, município de Pinhão, causa morte outros;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital de Ribeirópolis, morte violenta por arma de fogo;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital de Ribeirópolis, morte violenta por arma de fogo;

Yuri Oliveira Moura, 17 anos, morte por afogamento, na Colônia Miranda, município de São Cristóvão;

Adriano Bispo dos Santos, 36 anos, morte violenta por arma de fogo, na estrada vicinal, Povoado Lages, município de Nossa Senhora Aparecida;

Jeovane Gois Lima, 31 anos, morte violenta por arma de fogo, na estrada vicinal, Povoado Lages, município de Nossa Senhora Aparecida;

Jadson Souza de Carvalho, 26 anos, morte violenta por arma de fogo, na estrada vicinal, Povoado Lages, município de Nossa Senhora Aparecida;

José Valduilson Oliveira, 61 anos, morte violenta por arma de fogo, na estrada vicinal, Povoado Lages, município de Nossa Senhora Aparecida;

Jeferson Sabino Bonfim, 29 anos, morte violenta por arma de fogo, na estrada vicinal, Povoado Lages, município de Nossa Senhora Aparecida;

João Paulo Santana Bispo, 31 anos, morte violenta por arma de fogo, na estrada vicinal, Povoado Lages, município de Nossa Senhora Aparecida;

Jacino Bispo dos Santos, 93 anos, proveniente do município de Estância, corpo encaminhado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), causa morte outros;

Genivaldo Santos Santana, 34 anos, morte por acidente de trânsito do tipo colisão entre veículos, no Povoado Peba, município de Nossa Senhora da Glória;

Fabiana Teixeira dos Santos, 29 anos, morte violenta por arma de fogo, na Rua A, Residencial Antônio Ferreira de Araújo, município de Monte Alegre de Sergipe;

Maria Joseilde Santos Pinto, 49 anos, corpo recolhido na Rua Antônio Pereira Júnior, Bairro Rotary, município de Itabaiana, morte por suspeita de envenenamento;

Antônio Marcos dos Santos, 49 anos proveniente do município de Nossa Senhora do Socorro, corpo recolhido no Hospital de Urgências João Alves Filho (HUSE) , causa morte a esclarecer;

Verônica da Silva, 49 anos, morte violenta por arma de fogo, na Rua Martinho Bravo, 191, próximo ao CRAS Maria Campos, município de Nossa Senhora de Lourdes;

José Augusto Ferreira, 65 anos, proveniente do município de Frei Paulo, corpo recolhido no Hospital Cirurgia, morte por acidente de trânsito;

Daria do Carmo Honorato, 33 anos, proveniente do município de Poço Verde, corpo recolhido no Hospital de Urgências João Alves Filho (HUSE), morte por acidente de trânsito;

José Santos Souza, 50 anos, proveniente do município de Capela, corpo recolhido no Hospital de Urgências João Alves Filho (HUSE), morte por acidente de trânsito;

Márcio Estenio Rodrigues Santiago, 20 anos, corpo recolhido no Hospital de Urgências João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, morte por acidente de trânsito.

Com informações do Instituto Médico Legal de Sergipe