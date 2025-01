VÍTIMAS DE ACIDENTE COM CARRO ARRASTADO POR ENXURRADA EM CAPELA SÃO IDENTIFICADOS; DOIS CORPOS LIBERADOS

As duas mulheres que morreram na madrugada neste domingo (12), e o homem que está desaparecido, e que são da mesma familia, após o veículo em que estavam ter sido arrastado por uma enxurrada, na Rodovia SE-438, em Capela, foram identificados.

Os familiares informaram que Adriana Vieira, 41 anos, e Bruno Andrade, eram casados e tios de Flávia Silva, de 40 anos. Os três iam para Aracaju para fazer a liberação do corpo de um familiar que havia morrido em um hospital da capital.

O corpo do homem identificado como Bruno Andrade continua desaparecido e o Corpo de Bombeiros Militar informa que as buscas serão retomadas na manhã desta segunda-feira (13).

O Instituto Médico Legal (IML) informou que o corpo de Flávia Cunha da Silva, e Adriana Vieira, foram liberados na tarde de ontem (12), após a conclusão dos procedimentos técnicos.

A Prefeitura de Capela decretou três dias de luto pelas mortes. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento das vítimas.

O Governo de Sergipe expressou profundo pesar pelas mortes e se solidarizou com as famílias das vítimas. O governador Fábio Mitidieri acompanhou os trabalhos no município, coordenando a atuação das secretarias e órgãos estaduais.

