Volume dos reservatórios de Sergipe alcança nível máximo em agosto

Os seis maiores reservatórios estão na cota máxima do volume útil

Levantamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) aponta que o fim de agosto apresenta uma condição confortável de segurança hídrica nos reservatórios de Sergipe. Os seis maiores reservatórios (Jacarecica I, Jacarecica II, Gov. João Alves Filho, Sind. Jaime Umbelino, Dionísio Machado e Jabiberi) estão na cota máxima do volume útil, representando um volume equivalente a 80 milhões de metros cúbicos.

O diretor de Recursos Hídricos da Semac, Ailton Rocha, explica que, de acordo com o Boletim Climático Sazonal para o trimestre set/out/nov/2024, em Sergipe haverá maior probabilidade de ocorrências de totais pluviométricos entre as categorias normal e abaixo da faixa normal climatológica. Os modelos de previsão climática sazonal continuam sinalizando para um evento de La Niña no decorrer do trimestre.

Mesmo com o nível hídrico confortável neste mês, Ailton Rocha alerta para o cuidado preventivo contínuo com os recursos naturais. “É preciso evitar o desperdício, racionalizando o uso da água, assim como recuperar áreas degradadas, principalmente as de recarga dos nossos aquíferos. Não desmate. Em regiões tropicais e semiáridas como a nossa, a cobertura vegetal é uma importante produtora de água. Faça o manejo adequado do solo e da água, com práticas conservacionistas. Não polua os corpos d’água para não comprometer o seu consumo”, orienta o gestor, destacando a importância da preservação dos ecossistemas, que são extremamente importantes para a manutenção da biodiversidade e para o enfrentamento das mudanças climáticas.

Foto: Ascom Semac

