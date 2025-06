Voos extras da Latam entre Congonhas e Aracaju ampliam a malha área

Sergipe terá voos extras durante a alta temporada, entre 28 de junho e 10 de agosto deste ano. Anunciados pela Latam, os voos diretos exclusivamente entre o Aeroporto de Congonhas (SP) e Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria já passam a acontecer com a venda de passagens disponíveis no site e demais canais da companhia aérea. Durante esse período, nos finais de semana, serão 14 operações extras que trarão mais turistas para Sergipe, aquecendo ainda mais o setor turístico do estado.

A nova rota promete atender à demanda crescente por turismo e lazer na alta temporada em Sergipe, período que coincide com a Vila do Forró e também com a época de férias escolares. São voos diretos de duas horas e meia de duração: um aos sábados, que decola de Congonhas às 9h, e outro aos domingos, que sai do aeroporto paulista às 7h. Eles serão operados com aeronaves Airbus A320, que comportam 162 passageiros em cabine Economy e 12 em Premium Economy.

Além de proporcionar ainda mais a conectividade entre São Paulo e Sergipe, os voos extras exclusivos vão contribuir para a chegada de mais turistas ao estado, promovendo incremento da ocupação hoteleira e aquecimento de outros segmentos, como o de bares e restaurantes, e o consequente fortalecimento da economia. Essa conectividade é estratégica para Sergipe, que busca ampliar a malha aérea.

É importante destacar que a conquista de voos a mais é fruto de constantes diálogos da Setur com as companhias aéreas, entre elas a Latam, desde o início da atual gestão. Segundo o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o objetivo ao ampliar a malha aérea é garantir cada vez mais turistas para o estado. “Conseguir voos extras na alta temporada e oriundos de locais estratégicos, como São Paulo, também é resultado desses esforços. Esperamos que, durante a alta temporada deste ano, em especial nas férias, que coincide com a Vila do Forró, possamos atrair ainda mais turistas do que no mesmo período do ano passado”, almeja.

De acordo com o head de Assuntos Públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo, a companhia aérea reconhece a importância da parceria com o Governo de Sergipe para fomentar o turismo aéreo no estado. “A criação dessa nova rota sazonal oferece aos nossos passageiros das regiões Sul e Sudeste mais opções de conectividade e conveniência para desfrutar das belezas do estado. Buscamos sempre oportunidades de ampliar nossa malha de forma estratégica, e o suporte do Governo de Sergipe foi essencial para tornar essa rota realidade”, afirmou.

Foto: Max Carlos/Setur