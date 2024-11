MINISTROS WELLINGTON DIAS E MARCIO MACEDO ANUNCIAM EM ARACAJU, INVESTIMENTO DE R$ 500 MILHÕES

O Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, estará em Aracaju (SE) nesta sexta-feira (29) para anunciar, às 9h, na sede do Sindicato dos Bancários, o edital de chamamento público do Programa Cisternas.

O evento contará também com a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.

O novo edital do programa prevê um investimento de R$ 500 milhões para a implementação de 46 mil cisternas para consumo humano no Semiárido brasileiro. Além disso, serão implementadas 4 mil cisternas para produção de alimentos e a recuperação de 2,5 mil cisternas existentes.

Criado com o objetivo de ampliar o acesso à água em regiões de escassez hídrica, o Programa Cisternas adota tecnologias simples e de baixo custo para beneficiar comunidades do semiárido. Estabelecido como política pública desde 2003 e regulamentado pela Lei nº 12.873/2013 e pelo Decreto nº 9.606/2018, o programa já impactou positivamente a vida de milhões de pessoas, especialmente mulheres e crianças, ao longo de suas duas décadas de existência.

Com este novo aporte, o Programa Cisternas vai continuar a transformar a realidade de milhares de famílias, melhorando o acesso à água para consumo e para a produção de alimentos, e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.