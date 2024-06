Wesley Safadão leva 50 mil pessoas à noite do Arraiá do Povo

Bandas As Patricinhas, Magníficos e Farra de Barão também subiram ao Palco Rogério

A 28ª e antepenúltima noite do Arraiá do Povo 2024 foi um sucesso. Ao todo, 50 mil pessoas passaram pela arena de shows na Orla da Atalaia, nesta sexta-feira, 28, impulsionadas, principalmente, pela grande atração: o cantor Wesley Safadão. Confirmado de última hora no evento organizado pelo Governo do Estado, o cearense empolgou a multidão com dezenas de hits. Também subiram ao Palco Rogério, as bandas As Patricinhas, Magníficos e Farra de Barão. Na véspera de São Pedro, a ocupação máxima simultânea da noite chegou a 41 mil pessoas.

Horas antes do show de Safadão, o segundo da noite, vários fãs já estavam na grade para garantir o melhor espaço. A estudante Mônica Ceará, 25 anos, chegou quatro horas antes da apresentação. “Na minha casa durmo e acordo ouvindo Wesley Safadão. Quando descobri que ele estaria aqui, até desmaiei, nem meu remédio segurou. Faço tudo por ele!”, exaltou ela, que é conhecida pelos amigos como “Mônica Safadona” por conta da devoção ao artista.

O carinho por Wesley também formou amizades. É o caso da autônoma Rivânia Santos, 40 anos, e a professora Arlinda Vieira, 41, que se conheceram há seis anos em um fã clube do cantor, e ficaram muito empolgadas quando souberam da presença dele no Arraiá do Povo. “Meu coração transbordou de felicidade. No dia do show a gente não consegue fazer nada até estar aqui para aproveitar”, disse Rivânia. “Nem comemos direito. Foi uma correria durante o dia para estar aqui logo cedo e pegar a frente”, acrescentou Arlinda.

De volta a Sergipe, Wesley Safadão estreou no Arraiá do Povo e agradeceu ao público pelo carinho. “Aracaju, estamos de volta! Fico super feliz por estar aqui no País do Forró, nesta capital maravilhosa em que a gente tem muitos amigos, fãs e uma história de muitos anos. Quero deixar meu abraço com um grande show”, declarou o cantor.

Mais shows

A noite foi aberta com a banda sergipana As Patricinhas. Formado pelo trio Kelly Dantas, Núbia Santanna e Mika Ferraz, o grupo agitou o público que chegou cedo. “Nós somos da casa e estamos muito felizes por estarmos nesse evento tão grandioso. A expectativa sempre fica a mil”, afirmou Mika. “Agradecemos principalmente ao Governo do Estado, pela festa que dá oportunidade aos músicos da terra. Isso é bom demais!”, exclamou Núbia.

O terceiro show foi da banda Magníficos, uma das mais tradicionais do gênero, com 29 anos de trajetória. O público adentrou a madrugada embalado pelos vocalistas Fernando Frajola e Samara Souto. “É incrível como passa de geração para geração. Crianças e adolescentes curtem Magníficos, isso é incrível”, disse Fernando. “Muito bom cantar para a turma de Aracaju, e carregando uma grande história. Essa festa ganhou um tamanho enorme, é um festival de cultura, música e trabalho”, elogiou Samara.

Por fim, Farra de Barão fechou a noite da véspera de São Pedro no Arraiá do Povo. A banda sergipana é encabeçada pelo cantor Wallace Barão e esteve pelo segundo ano seguido no evento. “O ano passado foi fantástico, e agora melhor ainda. Agradeço ao Governo e a Deus. O Arraiá do Povo é um pilar em Sergipe, e é uma honra participar”, pontuou Wallace.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Johnny Canon