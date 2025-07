William Sanfona estreia em Aracaju e leva o forró católico ao palco do Arrasta Fé

Cantor sobe ao palco às 19h do dia 5 de julho, abrindo a segunda noite do evento na Orla da Atalaia

Natural de Aracaju, o cantor William Sanfona se prepara para viver um momento especial em sua trajetória musical: sua primeira apresentação na capital sergipana acontecerá no próximo sábado, 5 de julho, dentro da programação do Arrasta Fé, evento inédito promovido pelo Governo de Sergipe, que une fé, diversidade religiosa e cultura popular na Orla da Atalaia.

O artista, que vem ganhando destaque no cenário do forró católico, é uma das atrações confirmadas no palco principal do Arrasta Fé, e promete um show animado, com mensagens de fé, alegria e esperança. A apresentação será às 19h, abrindo a segunda noite do evento, que também contará com nomes como Diácono Rômulo e padre Alessandro Campos.

Apesar de ser sergipano, William nunca havia se apresentado em Aracaju, e celebra com entusiasmo a oportunidade. “É uma emoção imensa. Cantei em várias cidades e estados, mas cantar em casa tem um significado diferente. Deus preparou esse momento e, com certeza, vai ser inesquecível”, diz o artista, que leva no nome artístico o ritmo que embala suas canções e sua missão evangelizadora.

Com um estilo autêntico que mistura o tradicional forró nordestino com letras voltadas à espiritualidade cristã, William Sanfona representa a nova geração do forró católico, um movimento que cresce no Brasil e ganha cada vez mais espaço nos palcos, igrejas e festivais religiosos. Canções como “Segurei no Manto de Maria”, “Deus Dá o Chão” e “Terra Seca” já conquistaram fiéis e forrozeiros em várias regiões do país.

“Unir a música ao louvor é algo poderoso. E ver essa proposta sendo abraçada pelo nosso estado, num evento tão bonito e respeitoso como o Arrasta Fé, é motivo de muita gratidão. Estarei lá com minha sanfona e meu coração cheio de alegria para louvar com meu povo”, completa William.

O show está previsto para iniciar às 19h, no palco Rogério. A programação do dia segue com apresentações de Ana Clara Rocha (21h), padre Alessandro Campos (23h) e diácono Rômulo (1h), além de Marcos Simões no Palco 360º nos intervalos

Por Hivy Rhafaella – Foto: Beatriz Guerra