Xanddy Harmonia homenageia os 25 anos do GACC no Pré-Caju

O cantor Xanddy Harmonia que foi uma das atrações mais esperadas no Pré-Caju, agitou a multidão e durante o percurso do Bloco ‘Daquele Jeito’, fez uma homenagem ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer que está celebrando 25 anos de atuação em Sergipe. O baiano é parceiro e embaixador do GACC.

“Parabenizo a Ulla Ribeiro, Fred Gomes e todos que fazem o GACC Sergipe que comemora 25 anos e com muito orgulho faço parte desta história. Minha família abraça o GACC e sente muito orgulho do trabalho realizado com tanto amo e dedicação às crianças acolhidas pela instituição que lutam pela Vida. A batalha continua e estamos juntos, guerreiros”, disse o cantor.

O público da pipoca é do Bloco ‘Daquele Jeito’ aplaudiram o discurso do artista e ovacionaram o GACC durante a maior prévia carnavalesca do Brasil que foi realizada no último fim de semana em Aracaju.

Texto e foto Fredson Navarro