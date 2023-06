Xote Bom e a campeã do Arranca Unha são atrações na Rua São João desta segunda

O Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, dá uma pausa na programação nesta segunda-feira, 19, mas a festa tem endereço fixo em outro ponto da capital: no Bairro Industrial. Toda segunda-feira, até o final do ano, acontece a Segundona do Turista na Rua São João, com atrações locais. Por lá já passaram Mestrinho do Acordeon, itabaianense consagrado nacional e internacionalmente, que lotou o espaço no último dia 12, e a dupla Jeanny Linss e Dedé Brasil, que também se apresentou no Dia dos Namorados.

Para esta segunda-feira,19, a partir das 18h30, estão reservados os shows de Xote Bom, Quadrilha Século XX e Wagner Lima. A Século XX foi a campeão do concurso Arranca Unha 2023, que contou com a participação de sete grupos na disputa da preferência do júri, no Centro de Criatividade, Bairro Cirurgia, Aracaju.

A Segundona do Turista na Rua São João é uma iniciativa o Governo de Sergipe, em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, e tem por objetivo incentivar a economia local e atrair grande público a partir de apresentações artísticas e da venda de artesanato e comidas típicas.

País do forró

Este ano o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a programação acontece em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, são mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Programação

Rua São João – a partir das 18h30

Xote Bom

Quadrilha Século XX

Wagner Lima

Foto: Almeida Júnior