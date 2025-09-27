Yandra Moura dá início ao FelizCidade  no bairro Veneza com dia de lazer para crianças

A deputada federal Yandra Moura (União) iniciou mais uma edição do Projeto FelizCidade, ação anual que celebra o Mês da Criança com recreação para os pequenos em diversos bairros da capital. A primeira edição deste ano aconteceu no Bairro Veneza, com o apoio do vereador Binho e de líderes comunitários como Mario Matheus.

Além de Binho, prestigiaram o evento os vereadores Anderson de Tuca e Maurício Maravilha, ambos do União Brasil. Foi uma tarde repleta de brincadeiras, atividades lúdicas e muita alegria, espaços que promovem união, confraternização e aproximam ainda mais a deputada da população.

O projeto deste ano está sendo realizado em parceria com o ex-deputado federal André Moura, que possui um histórico expressivo de trabalho, captação de recursos e obras para Aracaju.

Na oportunidade, Yandra Moura destacou: “Fazer o FelizCidade desde o primeiro ano do nosso mandato é uma forma de reafirmar nosso compromisso com as crianças e com as famílias que mais precisam. É aqui nos bairros, junto da população, que sentimos a responsabilidade e a alegria de poder contribuir para momentos como este”.

Ao reafirmar seu compromisso, a deputada afirmou que o projeto segue em diferentes bairros de Aracaju, para que os moradores de cada comunidade tenham acesso a esse momento especial de lazer, diálogo e cidadania.

Texto e foto assessoria