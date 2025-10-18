Yandra estreita parceria e entrega retroescavadeira em Santo Amaro das Brotas

Os moradores de Santo Amaro das Brotas comemoraram na manhã desta sexta-feira (17) a entrega de uma retroescavadeira, viabilizada através do mandato da deputada federal Yandra Moura (União). O ato aconteceu em frente à praça da Igreja Matriz.

De acordo com o prefeito Paulo César, a máquina chega em um momento importante. “Temos a necessidade de recuperar diversas estradas vicinais, além do apoio a diversas obras e serviços públicos. Eu fico muito feliz pela deputada Yandra ter atendido ao nosso pedido, ela que tanto ajuda nosso município”, disse.

Na ocasião, a parlamentar garantiu que vai viabilizar também uma caçamba para o município. “O prefeito me ligou essa semana para agradecer a retroescavadeira e já aproveitou para fazer mais um pedido. Na mesma hora eu disse que o prefeito pode contar com nosso apoio”, afirmou Yandra.

Além dos equipamentos, a deputada Yandra Moura destinou mais de R$ 6 milhões em emendas parlamentares para as áreas da saúde, infraestrutura e outros serviços essenciais do município de Santo Amaro das Brotas.

O ex-deputado federal André Moura participou da solenidade e reforçou o histórico de trabalho pelo desenvolvimento da cidade. “Eu tenho muita alegria em fazer parte da história de Santo Amaro. Aqui eu me sinto em casa, foi um lugar que eu sempre ajudei. O prefeito Paulo César sabe que pode contar sempre com o nosso apoio”.

