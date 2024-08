Yandra Moura apresenta projetos e fala sobre inclusão em encontro

A candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, conversou, neste sábado (3), com os moradores de diversos bairros sobre os seus projetos para o município e como pode fazer Aracaju continuar avançando. As conversas apresentaram as ideias dela para manter os serviços que estão funcionando da gestão atual e solucionar as problemáticas que perduram por anos.

No início da manhã, Yandra foi à feira do bairro Grageru, ao lado do deputado Fábio Henrique e amigos, conversar com os frequentadores e feirantes para entender as necessidades do local.

Abrindo as comemorações do Dia dos Pais, ela foi, ao lado dos pré-candidatos Sávio Neto de Vardo e Gordinho do Povo, ao evento do Colégio Educar, que reuniu os familiares dos alunos para celebrar a data.

A convite do Apóstolo Willams, Yandra foi ao 1° Encontro de Mulheres Mães Atípicas, no Marivan, onde falou sobre sua atuação na Câmara dos Deputados em defesa dos direitos dos autistas e sobre a inclusão que pretende aplicar em Aracaju por meio dos projetos que desenvolveu para o Plano de Governo.

“Eu sei que é muito difícil viver numa sociedade que não cumpre as leis federais relacionadas aos autistas, aos deficientes não transitórios. É preciso cuidar de quem cuida, e isso faz parte do nosso projeto. Foi um compromisso meu na Câmara Federal e, caso seja da vontade dos aracajuanos, será uma luta nossa aqui”, afirmou a candidata.

Yandra foi também ao bairro Bugio, com diversos pré-candidatos a vereador, convidada por Abraão, ela participou da reunião dos amigos e destacou o papel do esporte na vida das pessoas e a sua importância para a comunidade.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal