Yandra Moura entrega maquinário e anuncia R$ 4 milhões para Divina Pastora

Durante a programação da 67ª Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora, a deputada federal Yandra Moura (União-SE) entregou neste sábado (18) uma retroescavadeira e um trator à prefeita Izabel Cristina e à população do município. A parlamentar destacou que já destinou mais de R$ 4 milhões em recursos federais para Divina Pastora, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento local.

“Hoje celebramos um momento de fé, mas também de resultados concretos. Já destinamos mais de R$ 4 milhões para o município e entregamos equipamentos que vão fortalecer o trabalho da prefeitura e melhorar a vida da população”, afirmou Yandra Moura.

A deputada fez questão de reconhecer o trabalho da prefeita e do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). “Tenho alegria e honra em integrar o agrupamento do governador Fábio Mitidieri, um gestor que faz acontecer e cuida de quem mais precisa. E é uma felicidade ver que os recursos enviados chegam a uma gestão transparente e humana, como a da prefeita Izabel”, disse.

Yandra também mencionou o papel do ex-deputado federal André Moura, na consolidação de parcerias para o desenvolvimento dos municípios. “André foi o deputado que mais trouxe investimentos para Sergipe, e seguimos essa missão de continuar trabalhando incansavelmente por nosso estado, assim como ele”, afirmou.

O governador Fábio Mitidieri elogiou a atuação da parlamentar e destacou a importância do apoio federal às pequenas cidades. “Parabéns à deputada Yandra por beneficiar Divina Pastora com dois maquinários importantes. A parceria entre governo, senadores, deputados e prefeituras é essencial para garantir obras e avanços nos municípios menores”, declarou.

A prefeita Izabel Cristina agradeceu pela parceria. “Essas máquinas chegam em boa hora. Serão essenciais para o trabalho nas comunidades rurais. Divina Pastora reconhece e agradece o apoio da deputada, que tem sido uma grande parceira do nosso município”, afirmou.

