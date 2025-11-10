Yandra Moura entrega tratores com implementos a comunidades quilombolas em Simão Dias

A deputada federal Yandra Moura (União) iniciou o domingo (9) no município de Simão Dias, onde participou da entrega de dois tratores com implementos agrícolas a pequenos agricultores de comunidades quilombolas da zona rural. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do seu mandato e beneficiarão a Associação Comunitária do Sítio Alto e a Associação Comunitária Mato Verde.

A cerimônia contou com a presença do ex-prefeito Marival Santana, do secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, de vereadores, lideranças locais e do ex-vice-prefeito de Itabaiana, Nenem de Verso.

“Em Brasília a gente trabalha, principalmente, para fortalecer as mulheres, a agricultura familiar e desenvolver a nossa região. Sergipe é pequeno no território, mas gigante na força do seu povo”, afirmou Yandra durante o ato de entrega. A deputada destacou que o investimento em maquinário rural é uma das prioridades do seu mandato, por representar “transformação concreta na vida de quem produz e faz o alimento chegar à mesa do sergipano”.

Emocionada, a presidente da Associação do Sítio Alto, Josefa Santos, resumiu o sentimento das famílias beneficiadas. “O que já passei na vida para chegar até aqui não foi fácil. Hoje, ver esse trator chegando é uma vitória de todos nós, fruto de fé e de muito trabalho”, disse.

O ex-prefeito Marival Santana agradeceu o apoio da deputada e ressaltou o impacto do investimento. “Esses tratores vão ajudar diretamente os pequenos agricultores, que vivem do que produzem. São equipamentos que chegam para mudar a rotina de quem depende da terra para viver”, afirmou.

Com as novas entregas, o mandato de Yandra Moura amplia as ações voltadas ao fortalecimento das comunidades rurais e à geração de renda no interior sergipano, reforçando a presença da deputada nas pautas de desenvolvimento agrícola e inclusão produtiva.

Assessoria de Imprensa