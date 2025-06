Yandra Moura participa da Festa do Mastro e entrega retroescavadeira em Capela

A deputada federal Yandra Moura (União) participou nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, da 86ª edição da tradicional Festa do Mastro, em Capela. A parlamentar acompanhou a cerimônia de marcação do mastro, participou do plantio de mudas na Mata do Junco e entregou uma retroescavadeira à Prefeitura do município.

A entrega do equipamento, realizada ao lado do prefeito Júnior Tourinho e da ex-prefeita Silvany Mamlak, faz parte das ações do mandato da deputada para fortalecer a infraestrutura urbana e apoiar o desenvolvimento das áreas rurais.

“Estou muito feliz em participar desse momento tão simbólico para Capela. Aqui, a cultura e a preservação ambiental caminham juntas. E é uma alegria ainda maior entregar um equipamento que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas”, destacou Yandra. Ela também ressaltou que o município já foi beneficiado com R$ 10 milhões em emendas parlamentares de sua autoria, R$ 5 milhões durante a gestão de Silvany, destinados à saúde, e outros R$ 5 milhões que serão executados na atual gestão.

Durante o evento, o prefeito Júnior Tourinho agradeceu o apoio da deputada. “Yandra tem sido uma parceira do nosso povo. Essa retroescavadeira será fundamental para ações como a limpeza de açudes e ruas. Estamos muito gratos pela presença e pelo compromisso com Capela”.

A deputada finalizou dizendo que essa é apenas a primeira de várias entregas que serão feitas em municípios sergipanos. “Capela merecia começar esse ciclo de desenvolvimento. Nosso trabalho em Brasília e nos municípios continua, com trabalho e resultados”.

Texto e foto assessoria