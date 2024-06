Yandra Moura reúne pastores da Assembleia de Deus e discute ações

Neste sábado (29) a deputada federal e pré-candidata a prefeita de Aracaju, Yandra Moura (União) reuniu cerca de 120 pastores, dirigentes e obreiros da Assembleia de Deus para conversar sobre propostas para o futuro de Aracaju.

Defensora de pautas evangélicas, Yandra tem tido um diálogo permanente de líderes evangélicos. “A fortaleza que vocês são como evangelizadores, pelos trabalhos com as famílias, libertando os jovens do mundo das drogas, através da palavra. Vocês chegam muitas vezes onde o poder público não consegue chegar, então são fundamentais neste processo da construção de uma Aracaju melhor”, disse Yandra.

Yandra tem demonstrado preparado e qualificação para cuidar dos destinos de Aracaju. “No executivo a gente consegue estar mais próximo da população e este é meu grande sonho, estar aqui de domingo a domingo cuidado das pessoas, fazendo a coisa funcionar e acompanhando de perto”, revelou.

Assessoria de Comunicação – Yandra Moura – Deputada Federal