Yandra Moura visita os municípios de Ribeirópolis e São Miguel do Aleixo 

A deputada federal Yandra Moura (União-SE) esteve na última segunda-feira (29) nos municípios de Ribeirópolis e São Miguel do Aleixo.

Em Ribeirópolis, Yandra visitou a Capela de Nossa Senhora da Boa Esperança, no povoado Queimadas, acompanhada do vereador Max de Zé de Toinho. Durante a visita, conversou com o pároco local e com moradores da comunidade. “Conferi a obra da reforma da Capela de perto a convite do amigo vereador Max e fiquei simplesmente encantada pelo que vi e como ela vai ficar quando estiver pronta”, afirmou.

Em São Miguel do Aleixo, a deputada participou das comemorações alusivas ao dia de São Miguel Arcanjo, padroeiro do município, a convite da prefeita Cleane de Everton. “Quero parabenizar a prefeita Cleane pela organização. Foi uma alegria celebrar ao lado do povo do Aleixo que sempre me recebe tão bem”, disse Yandra.

A deputada ressaltou ainda a relevância de acompanhar de perto as demandas do interior sergipano. “Cada visita é uma oportunidade de ouvir as pessoas, fortalecer vínculos e reafirmar meu compromisso com quem vive nos municípios do nosso estado”, declarou.

Texto e foto assessoria