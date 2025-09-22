Yandra Moura participa de programação religiosa em honra ao Senhor do Bonfim no Mosqueiro

Na noite desta sexta-feira (19), a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Mosqueiro, viveu um momento de fé e emoção com a programação da visita da Sagrada Imagem do Senhor do Bonfim da Bahia. O evento integra as celebrações do Jubileu de Prata da paróquia, dos 170 anos de fundação de Aracaju e do Ano Santo da Esperança, proclamado pelo Papa Francisco.

A deputada federal Yandra Moura (União) participou ativamente da programação, que incluiu a Via-Sacra, a Santa Missa Votiva à Paixão do Senhor e o concerto do Quinteto da Orquestra Sinfônica de Sergipe. Como devota do Senhor do Bonfim, Yandra esteve acompanhada do ex-deputado federal André Moura, da ex-deputada estadual Lila Moura, da ex-vereadora Sheyla Galba, além de amigos e familiares.

Emocionada, a parlamentar destacou a importância da ocasião: “Participar deste momento é renovar a fé e a esperança. O Senhor do Bonfim é símbolo de devoção, cura e entrega, e estar aqui junto da comunidade é também agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir forças para seguir trabalhando pelo povo sergipano.”

A programação da visita da imagem segue até o próximo dia 20, reunindo fiéis de toda a região em uma experiência de espiritualidade e tradição, sob a condução do pároco padre Jefferson Santos Pinheiro.

Texto e foto assessoria