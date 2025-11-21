Yandra Moura participa do encerramento da novena do padroeiro São Félix de Cantalício

A convite da prefeita de Pacatuba, Iara Martins, a deputada federal Yandra Moura (União) foi até o município para participar das festividades religiosas que encerraram o novenário do Padroeiro São Félix de Cantalício.

Durante a programação, Yandra caminhou na procissão ao lado da prefeita Iara Martins, do ex-prefeito Alexandre Martins, do ex-deputado federal André Moura, dos deputados estaduais Kaká Santos e Jeferson Andrade, além de lideranças locais acompanhando de perto a manifestação de fé da comunidade.

Na ocasião, a deputada destacou a importância da religiosidade para o fortalecimento da comunidade pacatubense. “É sempre uma alegria retornar a Pacatuba e vivenciar momentos tão especiais como este. A fé do povo renova nossas forças e reafirma nosso compromisso de trabalhar cada vez mais pelo desenvolvimento do município e por todos que aqui vivem”.

Texto e foto assessoria