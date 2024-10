Yasmin Lowyse Barreto representará Riachuelo no Miss Sergipe Teen 2024

Com apenas 17 anos, Yasmin Lowyse Santos Barreto foi escolhida para representar a cidade de Riachuelo no concurso Miss Sergipe Teen 2024, considerado o maior evento de beleza teen do estado. A iniciativa reúne jovens de várias cidades de Sergipe e a jovem promete brilhar na competição

Yasmin sempre teve uma conexão forte com sua cidade. Agora, ela levará o orgulho de representar seu município em um palco estadual, competindo com outras adolescentes que também sonham em conquistar a coroa de Miss Sergipe Teen. A jovem está prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua vida.

Além de sua beleza, Yasmin se destaca pela personalidade carismática e o forte desejo de se engajar em causas sociais, algo que pretende evidenciar durante sua participação no concurso. “Não se trata apenas de beleza externa, mas também de usar essa visibilidade para promover mudanças e ajudar a construir uma sociedade melhor”, comentou a jovem, que tem o sonho de se envolver em projetos voltados para o empoderamento de jovens mulheres.

A preparação de Yasmin inclui aulas de passarela, oratória, além de cuidados com a saúde física e mental, elementos essenciais para que a jovem esteja pronta para todas as etapas do concurso. A expectativa da comunidade de Riachuelo é grande e Yasmin já conquistou o apoio de diversos moradores, amigos e familiares.

“Independente do resultado, já me sinto uma vencedora por representar a minha cidade com tanto orgulho e dedicação”, concluiu a jovem.

Sobre o concurso

O Miss Sergipe Teen é reconhecido por abrir portas para as vencedoras em concursos nacionais, como o Miss Brasil Teen, sendo uma oportunidade para as candidatas expandirem suas carreiras no mundo da moda e das passarelas.

O concurso acontece nos dias 16, 17, com a grande final no dia 18 de outubro, no Teatro Atheneu, em Aracaju, e promete ser um evento de muita emoção e beleza.

Foto assessoria

Por Marcela Matos